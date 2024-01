IND vs ENG Live Score: इंग्लैंड पर हमला, 27 ओवर, 103 रन और 2 विकेट, जायसवाल के बाद राहुल ने खोले हाथ...

Highlights अगली ही गेंद पर केएल राहुल को लगभग आउट कर दिया था। फोक्स ने एक कठिन मौका छोड़ दिया (जिसे अंपायर ने बाई के रूप में दिया था)। भारतीय नंबर 4 ने उसके बाद कोई गलती नहीं की।

IND vs ENG Live Score: भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड पर हमला जारी रखा। पहले सत्र में भारत ने 27 ओवर में 103 रन बनाए और इस दौरान दो विकेट खोए। जो रूट ने बड़ी विकेट अपने नाम किया और कल के नाबाद यशस्वी जायसवाल (80 रन) को आउट किया। रूट ने कल गेंदबाजी नहीं की थी। आज उन्होंने पहले ही ओवर में खतरनाक जयसवाल को आउट कर दिया। उन्होंने अगली ही गेंद पर केएल राहुल को लगभग आउट कर दिया था, लेकिन फोक्स ने एक कठिन मौका छोड़ दिया (जिसे अंपायर ने बाई के रूप में दिया था)।

Lunch on Day 2 in Hyderabad 🍱



An unbeaten 50-run stand between KL Rahul (55*) & Shreyas Iyer (34*) take #TeamIndia to 222/3 👏👏



See you 🔜 for the afternoon session



Scorecard ▶️ https://t.co/HGTxXf8b1E#INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/ogCs9kfuiH — BCCI (@BCCI) January 26, 2024

भारतीय नंबर 4 ने उसके बाद कोई गलती नहीं की। उन्होंने स्कोरबोर्ड को चालू रखा और स्पिनरों का आराम से मुकाबला किया। भारत ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (80 रन) और केएल राहुल (नाबाद 55 रन) के अर्धशतकों से शुक्रवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन लंच तक पहली पारी में तीन विकेट पर 222 रन बना लिये।

भारत ने केएल राहुल के नाबाद अर्धशतक से शुक्रवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन लंच तक पहली पारी में तीन विकेट पर 222 रन बना लिये। भारत ने सुबह एक विकेट पर 119 रन से खेलना शुरू किया और पहले सत्र में दो विकेट गंवाये। राहुल 55 रन और श्रेयस अय्यर 34 रन बनाकर खेल रहे हैं।

इंग्लैंड की पहली पारी पहले दिन 246 रन पर सिमट गयी थी जिससे भारतीय टीम अभी उससे 24 रन से पिछड़ रही है। राहुल की ‘टाइमिंग’ शानदार थी और लग रहा है कि इस महीने के शुरू में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में शतक से उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। हालांकि आरजीआई स्टेडियम की परिस्थितियां सुपरस्पोर्ट पार्क से काफी अलग थीं।

लेकिन कम चुनौतीपूर्ण नहीं थीं, विशेषकर इंग्लैंड के स्पिनरों के बेहतर लय में आने के बाद। लेकिन राहुल ने अपनी सही तकनीक से स्पिनरों और तेज गेंदबाजों के खिलाफ दबदबा बनाये रखा जिससे भारत ने 3.81 रन प्रति ओवर से 103 रन बनाये। बेंगलुरु के इस खिलाड़ी ने पैरों का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया और जो रूट की गेंद एक रन लेकर अपना 14वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया।

As KL Rahul and Shreyas Iyer power on for India in Hyderabad, Australia are four down early in Brisbane!#AUSvWI: https://t.co/ctlK9qQc8S#INDvENG: https://t.co/E53vcqjNxcpic.twitter.com/RqTjhlyMZq — ICC (@ICC) January 26, 2024

राहुल ने श्रेयस के साथ चौथे विकेट के लिए 63 रन जोड़ लिये हैं। श्रेयस हालांकि पूरी तरह से सहज नहीं थे, विशेषकर मार्क वुड की कुछ शॉर्ट पिच गेंद के खिलाफ। इंग्लैंड ने उन्हें आउट करने के लिए डीप थर्ड मैन, डीप फाइन लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर क्षेत्ररक्षक भी खड़ा कर दिया लेकिन मुंबई का यह खिलाड़ी दूसरे सत्र में खेलने के लिए बच गया।

भारत के लिए दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दिन के पहले ओवर में ही टीम ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (80 रन) का विकेट गंवा दिया। जायसवाल ने ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाया लेकिन अगली दो गेंद पर फिर से शॉट लगाने की कोशिश की जिससे वह चौथी गेंद पर रूट को आसान रिटर्न कैच देकर पवेलियन पहुंच गये।

इंग्लैंड का जायसवाल का विकेट लेकर खुश होना स्वाभाविक था क्योंकि अगर यह बल्लेबाज क्रीज पर डटा रहता तो वे बैकफुट पर आ जाते। वहीं बीती रात के बल्लेबाज शुभमन गिल (23 रन) भी पारी को नहीं बढ़ा सके और वह टॉम हार्टले की गेंद को उठाने के प्रयास में मिड विकेट पर खड़े बेन डकेट को कैच देकर आउट हुए। इस बायें हाथ के स्पिनर का यह पहला टेस्ट विकेट रहा।