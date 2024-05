SRH vs RR IPL 2024: 18, 19 और 20 ओवर की कहानी, नंबर एक टीम राजस्थान रॉयल्स के साथ हो गया खेला, जानें 3 ओवर क्या-क्या हुआ...

Highlights SRH vs RR IPL 2024: सीज़न में आरआर के लिए रन चेज़ में पहली हार है। SRH vs RR IPL 2024: 19वां ओवर कप्तान पैट कमिंस लेकर आए और 7 रन देकर एक विकेट निकाले। SRH vs RR IPL 2024: टी नटराजन ने 18वां ओवर फेंका और 7 रन देकर एक विकेट झटका।

SRH vs RR IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग 2024 अंतिम दौर में है और रोमांच देखने को मिल रहा है। फैंस को चौके और छक्के के साथ मजा आ रहा है। सनराजर्स हैदराबाद ने अंक तालिका की नंबर एक टीम राजस्थान रॉयल्स ( आरआर) को एक रन से हराकर फैंस की धड़कनें तेज कर दी है। आगे आने वाले खेल में क्या मोड़ लेगा। एसआरएच ने 18, 19 और 20वें ओवर में गेम को पलटा। 18 गेंद में 27 रन की जरूरत थी और राजस्थान के पास 6 विकेट था। टी नटराजन ने 18वां ओवर फेंका और 7 रन देकर एक विकेट झटका। 19वां ओवर कप्तान पैट कमिंस लेकर आए और 7 रन देकर एक विकेट निकाले।

Jumps of Joy in Hyderabad 🥳



Terrific turn of events from @SunRisers' bowlers as they pull off a nail-biting win 🧡



Scorecard ▶️ https://t.co/zRmPoMjvsd#TATAIPL | #SRHvRRpic.twitter.com/qMDgjkJ4tc — IndianPremierLeague (@IPL) May 2, 2024

अब जानें 20वां और अंतिम ओवर में क्या हुआ। कप्तान कमिंस ने 20वां ओवर सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को सौंपा और कप्तान की उम्मीद पर भुवी खरे उतरे। इस ओवर में आरआर को 13 रन की जरूरत थी और 5 विकेट हाथ में था। भुवी ने 11 रन देकर एक विकेट झटके और टीम को एक रन से जीत दिलाई।

Quick Reflexes & lightning-fast evasion ⚡🫡



On-field umpires Yeshwant Barde, Anil Chaudhary & #RR Support Coach Sid Lahiri on "that tracer bullet escape" from last night 😲🫣 - By @28anand#TATAIPL | #SRHvRRpic.twitter.com/JLRfn5dnW0 — IndianPremierLeague (@IPL) May 3, 2024

20वां और अंतिम ओवर में क्या हुआः (6 बॉल की कहानी)

1ः एक रन

2ः 2 रन

3ः 4 रन

4ः 2 रन

5ः 2 रन

6ः आउट।

Opening spell 🤝 Closing spell



Bhuvneshwar Kumar wins the Player of the Match Award for his accurate bowling under pressure 🏆👏



Scorecard ▶️ https://t.co/zRmPoMjvsd#TATAIPL | #SRHvRRpic.twitter.com/zz879atYwq — IndianPremierLeague (@IPL) May 2, 2024

इस तरह से भुवी ने कमाल की गेंदबाजी करके कमाल कर दिया और टीम को जीत दिलाई। अनुभव का फायदा टीम को मिली और अंक तालिका में 12 अंक के साथ चौथे पायदान पर आ गई। राजस्थान की टीम अभी भी 16 अंक के साथ पहले पायदान पर है। हालांकि प्लेऑफ का रोमांच और तेज हो गया है। मेजबान टीम खेल के अंतिम चरण में रोमांचक जीत हासिल करने में सफल रही।

आईपीएल में हार का पीछा करते हुए सबसे बड़ी साझेदारीः

135-के विलियमसन-एम पांडे, एसआरएच बनाम आरसीबी, बेंगलुरु 2018

134-वाई जयसवाल-आर पराग, आरआर बनाम एसआरएच, हैदराबाद 2024

126-फाफ डु प्लेसिस-जी मैक्सवेल, आरसीबी बनाम सीएसके, बेंगलुरु 2023

आईपीएल में आरआर के लिए हार का सबसे कम अंतर (रनों द्वारा)-

1 रन बनाम डीसी दिल्ली 2012

1 रन बनाम एसआरएच हैदराबाद 2024

4 रन बनाम एमआई ब्रेबॉर्न 2010

4 रन बनाम डीसी दिल्ली 2018

4 रन बनाम पीके वानखेड़े 2021

आईपीएल में SRH की जीत का सबसे कम अंतर (रनों द्वारा)-

1 रन बनाम आरआर हैदराबाद 2024

2 रन बनाम पीके मुल्लांपुर 2024

3 रन बनाम एमआई मुंबई 2022

4 रन बनाम डीसी दुबई 2014

4 रन बनाम आरपीएस विजाग 2016

4 रन बनाम आरसीबी अबू धाबी 2021।

SRH- आईपीएल 2024 में लक्ष्य का बचावः

6 मैच

5 जीत

1 हार।

सनराइजर्स की रॉयल्स पर रोमांचक जीत

नितीश कुमार रेड्डी और ट्रेविस हेड के अर्धशतक के बाद डेथ ओवरों में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से सनराजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग में गुरुवार को यहां राजस्थान रॉयल्स को रोमांचक मुकाबले में एक रन से हरा दिया। रॉयल्स को अंतिम गेंद पर जीत के लिए दो रन की दरकार थी लेकिन भुवनेश्वर कुमार (41 रन पर तीन विकेट) ने रोवमैन पावेल (15 गेंद में 27 रन) को पगबाधा कर दिया।

जिससे टीम 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सात विकेट पर 200 रन ही बना सकी। रियान पराग (77 रन, 49 गेंद, आठ चौके, चार छक्के) और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (67 रन, 40 गेंद, सात चौके, दो छक्के) ने अर्धशतक जड़ने के अलावा तीसरे विकेट के लिए 134 रन भी जोड़े लेकिन रॉयल्स को जीत नहीं दिला सके।

ये दोनों उस समय साथ आए जब टीम पहले ओवर में एक रन पर दो विकेट गंवाने के बाद संकट में थी। सनराइजर्स के लिए भुवनेश्वर के अलावा कप्तान पैट कमिंस (34 रन पर दो विकेट) और टी नटराजन (35 रन पर दो विकेट) ने भी दो-दो विकेट चटकाए। इससे पहले नितीश ने नाबाद 76 रन की करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलने के अलावा सलामी बल्लेबाज हेड (58 रन, 44 गेंद, तीन छक्के, छह चौके) के साथ तीसरे विकेट के लिए 96 और हेनरिक क्लासेन (19 गेंद में नाबाद 42, तीन छक्के, तीन चौके) के साथ चौथे विकेट के लिए 70 रन की अटूट साझेदारी की जिससे सनराइजर्स ने तीन विकेट पर 201 रन बनाए।

नितीश ने 42 गेंद का सामना करते हुए आठ छक्के और तीन चौके मारे। आवेश खान रॉयल्स के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 39 रन देकर दो विकेट चटकाए। भारत की टी20 विश्व कप टीम में जगह बनाने वाले युजवेंद्र चहल काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने चार ओवर में 62 रन लुटाए और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली।