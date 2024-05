T20 World Cup 2024: यशस्वी जायसवाल ने कहा, 'टी 20 विश्व कप की तैयारी के लिए आईपीएल सही मंच है'

Highlights यशस्वी जायसवाल टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं जायसवाल ने हाल ही में एमआई के खिलाफ शतक बनाया था आईपीएल के बाद भारतीय क्रिकेटर वर्ल्ड कप टीम के साथ जुड़ जाएंगे

T20 World Cup 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) ने वर्षों से युवा खिलाड़ियों को वह मौका दिया है, जहां वह अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने ला सके। भारत में इस वक्त आईपीएल 2024 चल रहा है। वहीं, आईपीएल के खत्म होने के बाद वेस्टइंडीज और यूएसए में टी-20 विश्व कप आयोजित किया जाएगा। टी-20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। टीम में स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल का चयन किया गया है। मौजूदा समय में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे यशस्वी जायसवाल ने कहा कि टी-20 विश्व की तैयारी के लिए आईपीएल एक सही मंच है।

#WATCH | Delhi: On Rajasthan Royals's performance in IPL 2024, Yashasvi Jaiswal says, "I think this is going well. We are trying to continue with it, go on with good preparations and take care of the process as well as upcoming matches." pic.twitter.com/OkL32YTK6q