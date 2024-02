IND vs ENG 3rd Test: राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा तीसरा टेस्ट, जानिए पिच रिपोर्ट और मैदान के रिकॉर्ड

Highlights तीसरा मैच 15 फरवरी से सौराष्ट्र के राजकोट में खेला जाएगा ये मुकाबला राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा यह राजकोट में खेला जाने वाला केवल तीसरा टेस्ट मैच होगा

IND vs ENG 3rd Test Pitch Report: भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच 15 फरवरी से सौराष्ट्र के राजकोट में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच जीतकर इंग्लैंड ने बढ़त बनाई थी लेकिन विजाग मे भारत ने पलटवार किया और मैच जीतकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। इस लिहाज से राजकोट का मुकाबला बेहद अहम हो गया है। आइये जानते हैं कि जिस मैदान पर ये मुकाबला खेला जाएगा उसकी पिच रिपोर्ट क्या कहती है।

राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पिच रिपोर्ट

ये मुकाबला राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। यह राजकोट में खेला जाने वाला केवल तीसरा टेस्ट मैच होगा। राजकोट की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है और इस पर खूब रन बनते हैं। हालांकि स्टेडियम से पिच की जो तस्वीर आई है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि इस बार पिच में गेंदबाजों के लिए भी बहुत कुछ होगा। हालांकि ये एक रैंक टर्नर पिच नहीं है।



इस बार की पिच उतनी सपाट नहीं है जितनी हमेशा होती है। यह हर किसी को हैदराबाद और विजाग में पहले दो टेस्टों की पिचों की याद दिलाती है। इससे पहले जो मुकाबले यहां खेले गए हैं उनमें एक में भारत जीता है वहीं एक मैच ड्रा रहा है। राजकोट के इस मैदान में हाइएस्ट स्कोर (649/9) भारत ने बनाया है।

The Rajkot pitch for the 3rd Test Match between India vs England. pic.twitter.com/4JAty2t0w4 — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) February 14, 2024

तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11 का ऐलान

तीसरे मुकाबले के एक दिन पहले ही इंग्लैंड ने अपनी अंतिम 11 घोषित कर दी है। कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बदलाव करते हुए शोएब बशीर की जगह मार्क वुड को शामिल किया है। वुड के साथ जेम्स एंडरसन की जोड़ी के साथ दोतरफा तेज गेंदबाजी आक्रमण होगा। टॉम हार्टले, रेहान अहमद और जो रूट स्पिन की जिम्मेदारी संभालेंगे।

इंग्लैंड प्लेइंग 11ः जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स (कप्तान), 7. बेन फॉक्स (विकेटकीपर), रेहान अहमद, टॉम हार्टले, मार्क वुड और जेम्स एंडरसन।

Mark Wood returns for the Rajkot Test as England name two pacers in the XI. Shoaib Bashir drops out



England XI: Crawley, Duckett, Pope, Root, Bairstow, Stokes (c), Foakes (wk), Rehan Ahmed, Hartley, Wood, Anderson #INDvsENGpic.twitter.com/ad0C8opuUO — Cricbuzz (@cricbuzz) February 14, 2024

अगर भारत की बात करें तो भारतीय टीम प्रबंधन का केएस भरत की जगह राजकोट टेस्ट के लिए विकेटकीपर की जगह युवा ध्रुव जुरेल को प्लेइंग इलेवन में शामिल कर सकता है। भारत के बल्लेबाज केएल राहुल भी इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में नहीं खेलेंगे। टेस्ट टीम में उनकी जगह भारतीय टीम में देवदत्त पडिक्कल लेंगे। श्रेयस अय्यर भी बाहर हैं ऐसे में सरफराज खान और ध्रुव जुरेल को तीसरा गेम खेलने का मौका मिल सकता है।

ऐसी है भारतीय टीम



रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल, सरफराज खान, रजत पाटीदार, रवींद्र जड़ेजा, केएस भरत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, आर अश्विन, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रित बुमरा (वीसी), मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, आकाश दीप