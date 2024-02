IND vs ENG, 3rd Test: कोहली, राहुल, पुजारा, रहाणे और शमी के बिना हिटमैन की युवा टीम ने मारी बाजी, ऐसे रच दिया इतिहास

Highlights चौथा टेस्ट मैच 23 फरवरी से महेंद्र सिंह धोनी के होम ग्राउंड रांची में खेला जाएगा। रोहित ने सरफराज को गले लगाया और जबकि जडेजा ने गेंद को चूमा। भारत की 577 टेस्ट के इतिहास में रनों के लिहाज से यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है।

IND vs ENG, 3rd Test: टीम इंडिया के कप्तान रोहित हिटमैन शर्मा ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया और 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त ले ली। आपको बता दें कि इस समय टीम में विराट कोहली, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, चेतेश्वर पुजारा और आजिंक्य राहाणे टीम में नहीं है। रोहित की युवा ब्रिगेड ने सीरीज में 1-0 से पिछड़ने के बाद शानदार पलटवार करते हुए लगातार 2 मैच जीत ली। चौथा टेस्ट मैच 23 फरवरी से महेंद्र सिंह धोनी के होम ग्राउंड रांची में खेला जाएगा। रोहित ने सरफराज को गले लगाया और जबकि जडेजा ने गेंद को चूमा। भारत की 577 टेस्ट के इतिहास में रनों के लिहाज से यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है। दूसरे दिन के बाद इसकी कल्पना किसने की होगी! पिछले दो दिन पूरे भारत के नाम रहे हैं।

Smiles all around here in Rajkot 😃👌#TeamIndia win the 3rd Test by 434 runs and take a 2⃣-1⃣ lead in the Test series 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/FM0hVG5X8M#INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/C5QeI757QN — BCCI (@BCCI) February 18, 2024

🚨 𝙍𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙 𝘼𝙡𝙚𝙧𝙩! 🚨



With a winning margin of 434 runs in Rajkot, #TeamIndia register their biggest Test victory ever 👏🔝



A historic win courtesy of some memorable performances 👌👌



Scorecard ▶️ https://t.co/FM0hVG5X8M#INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/nXbjlAYq7K — BCCI (@BCCI) February 18, 2024

एक टेस्ट में शतक और 5 विकेट (भारत)-

वीनू मांकड़ 184 और 5/196 बनाम इंग्लैंड लॉर्ड्स 1952

पोली उमरीगर 172* और 5/107 बनाम WI पोर्ट ऑफ स्पेन 1962

आर अश्विन 103 और 5/156 बनाम वेस्टइंडीज मुंबई WS 2011

आर अश्विन 113 और 7/83 बनाम डब्ल्यूआई नॉर्थ साउंड 2016

आर अश्विन 106 और 5/43 बनाम इंग्लैंड चेन्नई 2021

रवींद्र जडेजा 175* और 5/41 बनाम एसएल मोहाली 2022

रवींद्र जडेजा 112 और 5/41 बनाम इंग्लैंड राजकोट 2024।

रनों के हिसाब से इंग्लैंड की सबसे बड़ी टेस्ट हार

562 बनाम ऑस्ट्रेलिया द ओवल 1934

434 बनाम भारत राजकोट 2024

425 बनाम वेस्ट इंडीज मैनचेस्टर 1976

409 बनाम ऑस्ट्रेलिया लॉर्ड्स 1948

405 बनाम ऑस्ट्रेलिया लॉर्ड्स 2015

रनों के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी टेस्ट जीत

434 बनाम इंग्लैंड राजकोट 2024

372 बनाम न्यूजीलैंड मुंबई डब्ल्यूएस 2021

337 बनाम एसए दिल्ली 2015

321 बनाम न्यूजीलैंड इंदौर 2016

320 बनाम ऑस्ट्रेलिया मोहाली 2008।

Team India smashes an exhilarating triumph in the 3rd test against England, clinching a monumental victory by an unprecedented 434-run margin! Led by @ImRo45, fueled by @ybj_19, @ShubmanGill, debutant Sarfaraz, alongside the stellar performance from @imjadeja and… pic.twitter.com/QJlCktT7hw — Jay Shah (@JayShah) February 18, 2024

सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक और रविंद्र जडेजा के पांच विकेट की मदद से भारत ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में रविवार को यहां मैच के चौथे दिन ही 434 रन से करारी शिकस्त देकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की और पांच मैचों की श्रृंखला में 2-1 से बढ़त बनाई।

इंग्लैंड की ‘बैजबॉल’ रणनीति भारत के आगे नहीं चल पाई तथा 557 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए उसकी टीम 39.4 ओवर में 122 रन पर आउट हो गई। जडेजा ने 41 रन देकर पांच विकेट लिए। कुलदीप यादव ने दो जबकि जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन ने एक-एक विकेट लिया।

Ruthless from Yashasvi Jaiswal 💥



He equals the record for most sixes in an innings in Men's Tests 👏#WTC25#INDvENGpic.twitter.com/aboBFdVE0q — ICC (@ICC) February 18, 2024

A superb hundred with the bat in the 1st innings and a five-wicket haul in the 2nd innings 🙌



The local lad @imjadeja receives the Player of the Match award 🏆 in Rajkot 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/FM0hVG5X8M#INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/Fa99xqv8WG — BCCI (@BCCI) February 18, 2024

Several records were broken by India and Yashasvi Jaiswal in the #INDvENG Rajkot Test ⚡#WTC25https://t.co/tLnYdzpVZd — ICC (@ICC) February 18, 2024