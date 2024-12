IND vs AUS 2nd Test LIVE: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट मैच लाइव स्कोर, एडिलेड ओवल स्टेडियम से लाइव मैच अपडेट

Highlights IND vs AUS 2nd Test LIVE: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट मैच लाइव स्कोर India vs Australia 2nd Test Match LIVE: एडिलेड ओवल में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट मैच लाइव Adelaide Oval IND vs AUS 2nd Test LIVE: भारत vs ऑस्ट्रेलिया मैच लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन

IND vs AUS 2nd Test LIVE: आज 6 दिसंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, पहले टेस्ट में पर्थ में रोहित शर्मा की जगह जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की थी। आज दूसरे मैच में रोहित शर्मा की टीम में वापसी हो रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच 6 से 10 दिसंबर के बीच होगा। भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीम हॉटस्टार वेबसाइट और ऐप पर देखी जा सकती है।

The Skipper is in full flow! 💥 #RohitSharma looks charged up and ready for the challenge ahead in the #PinkBallTest! 💪



1 days to go for #AUSvINDOnStar 👉 2nd Test | FRI, 6th DEC, 8 AM only on Star Sports 1! #ToghestRivalrypic.twitter.com/ePj00IYkFR — Star Sports (@StarSportsIndia) December 5, 2024

Fearless approach 💪🏻@ImRo45 reveals how #TeamIndia is all set to give it back with some banter, but insists that the results are what matter most! 🙌🏻



1 Day to go for #AUSvINDOnStar 👉 2nd Test | FRI, 6th DEC, 8 AM only on Star Sports 1 pic.twitter.com/9MyGDweN7i — Star Sports (@StarSportsIndia) December 5, 2024

"Pink ball will have its own challenges"🗣️



Skipper @ImRo45 dissects how the team is adapting to the vividness of the Pink Ball and executing their strategies to perfection ahead of the #PinkBallTest! 🤜🏻🤛🏻#AUSvINDOnStar 👉 2nd Test | FRI, 6th DEC, 8 AM only on Star Sports 1 pic.twitter.com/cWmfHfXbS8 — Star Sports (@StarSportsIndia) December 5, 2024

The wait of a decade finally ends. A fan waited for 10 years to get a @ImRo45 autograph and yesterday was his lucky day😊 #TeamIndiapic.twitter.com/miywxlE8gA — BCCI (@BCCI) December 2, 2024

LIVE