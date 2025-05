WATCH: 4, 4,4,4,6,4.., 17 वर्षीय आयुष म्हात्रे ने भुवी के एक ओवर में उड़ाया गर्दा

RCB vs CSK: रोमारियो शेफर्ड द्वारा खलील अहमद के ओवर में 33 रन कूटने के बाद, 17 वर्षीय आयुष म्हात्रे ने सीएसके के रन-चेज़ में अनुभवी भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ़ अपनी धाक जमाई। निडर बल्लेबाजी का शानदार नज़ारा पेश करते हुए, म्हात्रे ने टी20 क्रिकेट में अपनी सटीकता और नियंत्रण के लिए मशहूर गेंदबाज़ के खिलाफ़ सभी छह गेंदों पर बाउंड्री जड़ी।

म्हात्रे ने बिना समय बरबाद किए काम शुरू कर दिया। ओवर की पहली गेंद, मिडिल पर एक लेंथ बॉल थी, जिसे बैकवर्ड पॉइंट पर डाइव कर रहे क्रुणाल पंड्या के हाथों में एक सटीक शॉट के साथ मारा। अगली गेंद पर म्हात्रे ने अपना रुख बदला और लेग-स्टंप के बाहर जगह बनाई; फिर उन्होंने एक और बाउंड्री के लिए एक फुल डिलीवरी वाइड फेंकी।

दबाव में भुवनेश्वर के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि म्हात्रे लगातार फील्ड में गैप ढूंढ रहे थे। इस समय, जितेश शर्मा भुवनेश्वर से कुछ बात करने के लिए आए, लेकिन आक्रमण जारी रहा।

अगली ही गेंद ऑफ-पेस डिलीवरी थी जिसे म्हात्रे ने मिड-ऑन पर बड़ी हिट लगाते हुए छक्का जड़ दिया। एक समय इतने भरोसेमंद रहे भुवनेश्वर अपनी पकड़ खोने लगे थे; लेकिन म्हात्रे अभी भी शांत नहीं थे। इसके बाद उन्होंने लो फुल-टॉस को मिड-ऑन के पार सीधे एक और चौका लगाकर ओवर में अपना चौथा चौका जड़ा।

