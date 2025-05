GT vs RR: 24 गेंद, 19 रन और 2 विकेट, ‘पर्पल कैप’ धारी प्रसिद्ध कृष्णा की कहानी, 19 विकेट के साथ सबसे आगे

Highlights GT vs RR: यह ज्यादा मायने नहीं रखता है। GT vs RR: जीत में अपनी ओर से अहम योगदान देकर खुश हूं। GT vs RR: हमारे लिए आज मैच को जीतना जरूरी थी।

GT vs RR: सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बड़े स्कोर वाले मैच में चार ओवर में सिर्फ 19 रन पर दो विकेट लेकर गुजरात टाइटंस की सफलता में अहम भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध कृष्णा ने कहा कि टीम की जीत में योगदान देकर वह काफी खुश है। गुजरात टाइटंस ने छह विकेट पर 224 रन बनाने के बाद सनराइजर्स को छह विकेट पर 186 रन पर रोकर 38 रन से बड़ी जीत दर्ज की। कृष्णा के नाम टूर्नामेंट में अब 19 विकेट हो गये और वह अब ‘पर्पल कैप’धारी बन गये है। अपनी किफायती गेंदबाजी से मैन ऑफ द मैच चुने गये कृष्णा ने पुरस्कार समारोह में पर्पल कैप के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘यह ज्यादा मायने नहीं रखता है। हमारे लिए आज मैच को जीतना जरूरी थी। मैं इस जीत में अपनी ओर से अहम योगदान देकर खुश हूं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ हमें इस मैच से पहले अच्छा ब्रेक मिला था। पिछली बार इस तरह की ब्रेक के बाद हम मैच जीतने में विफल रहे थे लेकिन इस बाद परिणाम को अपने पाले में कर खुश हूं।’’ कृष्णा ने कहा, ‘‘मैं ऐसा (अभी अपनी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी) कह सकता हूं। मेरा गेंद पर नियंत्रण अच्छा है। मैं ऐसी ही तैयारी के साथ मैदान पर आता हूं। मेरी तैयारी इसी पर होती है कि गेंद को कैसे नियंत्रित रखना है। मेरे आसपास कई अनुभवी लोग हैं जो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं। उनसे काफी मदद मिलती है।’’

हम जानते हैं कि मुश्किल पिचों पर स्कोरबोर्ड को कैसे आगे बढ़ाया जाए: गिल

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि मुश्किल पिचों पर खेलने की समझ ने उनकी, साई सुदर्शन और जोस बटलर की तिकड़ी को इस सत्र में आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद की है। टाइटंस के लिए शीर्ष क्रम के इन तीनों बल्लेबाजों ने अधिकांश रन बनाए हैं जो प्ले-ऑफ में जगह बनाने की ओर अग्रसर हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शुक्रवार को भी ऐसा ही हुआ।

क्योंकि जब इस तिकड़ी ने टीम को छह विकेट पर 224 रन तक पहुंचाया, जिसका गेंदबाजों ने आसानी से बचाव किया। टाइटंस ने 20 ओवरों में सिर्फ 22 डॉट बॉल खेली। गिल ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, ‘‘ हमने इसकी योजना नहीं बनाई थी (22 डॉट बॉल), हम टूर्नामेंट में जैसे खेल रहे हैं उसे जारी रखना चाहते थे।

काली मिट्टी (पिच) पर हमने देखा है कि छक्के मारना आसान नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमारा शीर्ष क्रम खेलता है, हम जानते हैं कि स्कोरबोर्ड को कैसे आगे बढ़ाना है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने कभी भी शीर्ष तीन में से किसी एक को हमेशा अंत तक खेलने के लिए नहीं कहा। हम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के खुश है।’’

गिल 38 गेंदों पर 76 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। टीम की क्षेत्ररक्षण के दौरान अंपायर के साथ अपनी तीखी बहस पर गिल ने कहा, ‘‘बहुत सारी भावनाएं होती हैं, आप मैदान पर 110% देते हैं, कभी-कभी आप भावनाओं को दिखाने के लिए बाध्य होते हैं।’’