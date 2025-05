पहलगाम आतंकी हमले के लिए PAK सेना को जिम्मेदार ठहराने वाली बाबर आजम की फर्जी इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल

Highlights सोशल मीडिया पर बाबर आजम की इंस्टा स्टोरी का एक फर्जी स्क्रीनशॉट सामने आया जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी सेना को पहलगाम आतंकी हमले का जिम्मेदार बताया उन्होंने PAK सेना पर गंदी राजनीति करने और निर्दोष नागरिकों का जीवन बर्बाद करने का आरोप लगाया

नई दिल्ली: पहलगाम आतंकी हमले के दौरान पाकिस्तानी मॉडल हनिया आमिर की सेना की आलोचना करने वाली इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल होने के बाद, क्रिकेटर बाबर आज़म को भी यही हश्र झेलना पड़ा है। सोशल मीडिया पर इसका एक फर्जी स्क्रीनशॉट सामने आया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर गंदी राजनीति करने और निर्दोष नागरिकों का जीवन बर्बाद करने का आरोप लगाया है।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दौरान अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा गोली मारे जाने से कम से कम 12 पर्यटक घायल हो गए और उनमें से 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कथित तौर पर पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों द्वारा हमले के लिए जिम्मेदार होने के कारण, भारत सरकार ने देश के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं, कई प्रसिद्ध हस्तियों के YouTube और Twitter अकाउंट को देश में संचालित करने से प्रतिबंधित कर दिया है। बाबर उन क्रिकेटरों में से एक हैं, जिनके खाते को भारत से हटा दिया गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट में लिखा है:

"एक क्रिकेटर के तौर पर मुझे हमेशा भारत में खेलना पसंद रहा है और मैंने इसे अपना दूसरा घर माना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फिलहाल भारत में प्रतिबंधित है। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं - पहलगाम हमले में क्रिकेटर शामिल नहीं हैं।"

इसमें आगे लिखा है, "जो कुछ हो रहा है वह पाकिस्तानी सेना द्वारा संचालित गंदी राजनीति का नतीजा है। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन हर कोई जानता है कि पाकिस्तान में वास्तव में सत्ता किसके पास है और कौन आतंकवाद को संरक्षण और समर्थन दे रहा है। पाकिस्तानी सेना के लिए - आपकी कार्रवाइयों के कारण निर्दोष पाकिस्तानी नागरिक पीड़ित हैं। आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद करें।"

