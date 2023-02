Ind Vs Aus 1st Test: तीन दिन में नागपुर टेस्ट फतह, पारी और 132 रन से ऑस्ट्रेलिया को दी मात, अश्विन और जडेजा की जोड़ी के आगे सरेंडर, टीम इंडिया 1-0 से आगे 

Highlights अश्विन ने 5 और जडेजा ने 2 विकेट झटके। भारत ने एक पारी और 132 रन से हराया। भारतीय टीम ने नागपुर टेस्ट तीन दिन में जीत ली।

Ind Vs Aus 1st Test: नागपुर में ऑस्ट्रेलिया की करारी शिकस्त हुई है। भारतीय टीम ने नागपुर टेस्ट तीन दिन में जीत कर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में मजबूती से कदम बढ़ा दी है। 4 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे हो गया है। भारत ने एक पारी और 132 रन से हराया।

रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा की जोड़ी के आगे ऑस्ट्रेलिया टीम आउट हो गई। अश्विन ने 5 और जडेजा ने 2 विकेट झटके। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन शनिवार को पहली पारी में 400 रन बनाकर 223 रन की बढ़त ले ली थी। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 91 रन पर आउट हो गई। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 17-21 फरवरी को दिल्ली में खेला जाएगा।

रवींद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। जडेजा ने कहा कि अद्भुत लग रहा है। जब आप पांच महीने बाद वापसी करते हैं अपना 100 प्रतिशत देते हैं। रन बनाना और विकेट लेना अद्भुत लगता है। एनसीए में कड़ी मेहनत कर रहा था। एनसीए स्टाफ, फिजियो को धन्यवाद देना चाहूंगा। अच्छे एरिया में गेंदबाजी करना चाह रहा था।

स्टार आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को लेकर आस्ट्रेलियाई टीम का डर आखिरकार सही साबित हुआ और उनके पांच विकेट की मदद से एक ही सत्र में पूरी आस्ट्रेलियाई टीम को सिर्फ 91 रन पर समेटकर भारत ने पहला क्रिकेट टेस्ट महज तीन दिन के भीतर एक पारी और 132 रन से जीतकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1 . 0 की बढ़त बना ली ।

सुबह अक्षर पटेल के 84 और मोहम्मद शमी के 37 रन की मदद से भारत ने पहली पारी में 400 रन बनाकर 223 रन की बढत ले ली थी । जवाब में आस्ट्रेलियाई टीम ने महज एक सत्र में ही दस विकेट गंवा दिये और 32 .3 ओवर में 91 रन पर पवेलियन लौट गई । अश्विन को लेकर आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का डर आखिरकार सही साबित हुआ ।

उसके ‘डुप्लीकेट’ के साथ अभ्यास करने का उनका दाव भी सटीक नहीं बैठा और इस चतुर आफ स्पिनर ने उन्हें फिरकी के जाल में बखूबी फांसकर 12 ओवर में 37 रन देकर पांच विकेट लिये । पहली पारी में पांच विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा को दो और शमी को दो विकेट मिले ।

Domination 👊



Outstanding effort from India to go 1-0 up against Australia in the Border-Gavaskar Trophy 👌#WTC23 | #INDvAUS | 📝: https://t.co/69XuLpfYpLpic.twitter.com/d6VR2t7Zyp — ICC (@ICC) February 11, 2023

हरफनमौला प्रदर्शन करने वाले जडेजा को प्लेयर आफ द मैच चुना गया हालांकि मैदानी अंपायर की जानकारी के बिना हाथ में मरहम लगाने के लिये उन पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना और एक डिमेरिट अंक लगाया गया । इससे पहले भारत ने कल के स्कोर सात विकेट पर 321 रन से आगे खेलना शुरू किया ।

जडेजा कल के ही स्कोर 70 रन पर टॉड मरफी को अपना विकेट गंवा बैठे । पिच में तीसरे दिन भी बहुत बदलाव नहीं देखा गया और धीमी पिच पर बल्लेबाजों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई । अक्षर और शमी ने नौवें विकेट के लिये 52 रन की साझेदारी की । शमी को नाथन लियोन की गेंद पर स्कॉट बोलैंड ने छह के स्कोर पर जीवनदान दिया ।

इसके बाद शमी ने आस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मरफी को तीन छक्के लगाये । उन्होंने पहले मिडविकेट पर स्लॉग स्वीप खेला, इसके बाद लांग आफ में स्ट्रेट ड्राइव लगाया और फिर ला़ंग आन पर छक्का जड़ा । उनकी आक्रामक पारी के दम पर 50 रन की साझेदारी महज 65 मिनट में बन गई । पटेल ने शमी को ही ज्यादा स्ट्राइक लेने दी ।

शमी चौथा छक्का लगाने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे । इसके बाद पटेल ने मरफी को अपनी पारी का पहला छक्का लगाया । आस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने पटेल को बोल्ड करके भारतीय पारी का अंत किया । पहली पारी में 177 रन सिमटने वाली आस्ट्रेलिया की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद खराब रही और दूसरे ही ओवर में अश्विन ने उस्मान ख्वाजा (5) को विराट कोहली के हाथों लपकवाकर उसे पहला झटका दिया । लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे डेविड वॉर्नर एक बार फिर नाकाम रहे और अश्विन की गेंद पर पगबाधा आउट हुए ।

इससे पहले जडेजा ने मार्नस लाबुशेन (17) को पवेलियन भेजा । मैट रेनशॉ (2) को अश्विन ने अपना तीसरा शिकार बनाया और अगले ओवर में पीटर हैंडस्कांब (छह) को पवेलियन भेजा । आस्ट्रेलिया की आधी टीम 52 के स्कोर पर लौट चुकी थी और मैच का नतीजा आज ही निकलने की संभावना प्रबल हो गई थी । एलेक्स कारी (10)के रूप में अश्विन ने पांचवां विकेट लिया । इसके बाद से आस्ट्रेलियाई निचले क्रम से किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं थी । अब दोनों टीमें 17 फरवरी से दिल्ली में दूसरा टेस्ट खेलेंगी ।