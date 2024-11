IND vs AUS 1st Test Day 2 Live Score: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच दूसरा दिन लाइव स्कोर, पर्थ स्टेडियम से लाइव मैच अपडेट

Highlights IND vs Aus 1st Test Day 2 Live Score: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच दूसरा दिन लाइव स्कोर India vs Australia 1st Test Day 2: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट दूसरा दिन लाइव मैच स्कोरकार्ड

IND vs AUS 1st Test Day 2 Live Score: पर्थ में पहले टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को कमाल का मैच देखने को मिला। पर्थ में पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन हुआ। 17 विकेट गिरे और इस दौरान मात्र 181 रन बने। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवर में 10 विकेट पर 150 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 27 ओवर में 7 विकेट पर 67 रन बना कर संघर्ष कर रहे हैं। 72 साल बाद कंगारू पिच पर रिकॉर्ड बना। भारत के कार्यवाहक कप्तान जसप्रीत बुमराह ने हरी भरी पिच पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी के अपने विवादास्पद फैसले की भरपाई करते हुए शुरुआती स्पैल में कहर बरपाती गेंदबाजी की जिसकी मदद से बल्लेबाजों के फ्लॉप शो के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सात विकेट 67 रन पर लेकर पहले टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को मैच में वापसी की।

