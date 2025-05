KKR vs RR: वैभव सूर्यवंशी का शानदार कैच लेने के बाद देखें अजिंक्य रहाणे का जोरदार उत्साह | WATCH

Highlights केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने वैभव सूर्यवंशी की जबरदस्त कैच पकड़ी सूर्यवंशी ने केकेआर के तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा की शॉर्ट बॉल पर पुल शॉट खेलने में चूक की रहाणे ने काफी दूरी तय की और एक बेहतरीन कैच लेकर युवा खिलाड़ी को आउट किया

KKR vs RR, IPL 2025: कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग मैच में खेला जा रहा है। इस मैच में केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने वैभव सूर्यवंशी की जबरदस्त कैच पकड़ी। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए 206/4 रन बनाए। केकेआर प्रबंधन ने पिछले हफ्ते राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच हुए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी के प्रभाव को देखा होगा। गुजरात टाइटन्स ने 209/4 रन बनाए और 25 गेंदें शेष रहते मैच हार गई।

यह स्पष्ट हो गया कि टीमें अब सूर्यवंशी को बच्चा नहीं मानेंगी। वे पहले उपलब्ध अवसर पर उनका विकेट लेने जा रही हैं। उन्होंने चेज के पहले ही ओवर में एक विकेट लिया। सूर्यवंशी ने केकेआर के तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा की शॉर्ट बॉल पर पुल शॉट खेलने में चूक की। अजिंक्य रहाणे ने काफी दूरी तय की और एक बेहतरीन कैच लेकर युवा खिलाड़ी को आउट किया। कैच के बाद जो हुआ, उसने सभी को हैरान कर दिया।

A M A Z I N G C A T C H! 💜🙌🏻



A dream start for #KKR as #AjinkyaRahane pulls off a stunner, sending #VaibhavSuryavanshi back early in this must-win #IPLRace2Playoffs fixture! 🙌🏻



— Star Sports (@StarSportsIndia) May 4, 2025

सोशल मीडिया यूजर्स ने वैभव सूर्यवंशी का कैच लेने के बाद रहाणे के आक्रामक जश्न को नोटिस किया। एक अन्य यूजर ने चोट के बावजूद कैच लेने के लिए रहाणे की तारीफ की। 29 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ फील्डिंग करते समय रहाणे को चोट लग गई थी और उनका खेलना संदिग्ध था। यह कैच केकेआर के कप्तान की दृढ़ता को दर्शाता है।

This catch with stitches in his hand and full tapping!!



— कट्टर KKR समर्थक 🦁🇮🇳 ™ (@KKRWeRule) May 4, 2025

14 वर्षीय इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने मात्र 7 दिनों में बहुत से उतार-चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने पिछले सोमवार (28 अप्रैल) को जीटी के खिलाफ शानदार शतक बनाया और इसके बाद मुंबई इंडियंस के खिलाफ 0 और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 4 रन बनाए।

गत चैंपियन केकेआर इस सीजन में 10 मैचों में से 9 अंक हासिल करने में सफल रही है। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए घरेलू टीम को सभी 4 मैच जीतने होंगे। यहां तक ​​कि सभी चार गेम जीतने पर भी तीन बार की चैंपियन के लिए प्लेऑफ में जगह की गारंटी नहीं हो सकती है।