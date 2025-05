KKR vs RR: रियान पराग आईपीएल में लगातार छह छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने, 45 गेंदों में खेली 95 रनों की पारी

KKR vs RR, IPL 2025: राजस्थान के रियान पराग रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इतिहास में लगातार छह छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने आईपीएल 2025 के अपने मैच में मोईन अली और वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ 13वें और 14वें ओवर में यह उपलब्धि हासिल की। ​​पराग ने 45 गेंदों में 6 चौके और 8 छक्के लगाए और 95 रनों की पारी खेली। वह मात्र 5 रन से अपने शतक से चूक गए।

First batter to hit 6 consecutive 6s. Riyan Parag 👏 (in IPL)