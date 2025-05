कौन हैं कुणाल सिंह राठौर? राजस्थान रॉयल्स के कोटा में जन्मे नए IPL डेब्यू करने वाले खिलाड़ी के बारे में

IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) प्लेऑफ क्वालीफिकेशन की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी राजस्थान रॉयल्स ने रविवार को ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ कुणाल सिंह राठौर को डेब्यू कैप सौंपी। केकेआर के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स द्वारा किए गए तीन बदलावों में से एक राठौर थे।

कप्तान रियान पराग के अनुसार, उन्होंने नीतीश राणा की जगह ली, जिन्हें चोट के कारण बाहर बैठना पड़ा। केकेआर के लिए यह जीतना जरूरी मुकाबला है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने 11 मैचों में से सिर्फ तीन मैच जीते हैं। 10 मैचों में नौ अंक लेकर केकेआर को दौड़ में बने रहने के लिए अपने बाकी बचे चार मैच जीतने होंगे।

Kunal Singh Rathore, with us since 2023, has been quietly working behind the scenes, putting in the hours at training every single day.



Today, he makes his Pink debut. Halla Bol, homeboy! 💗