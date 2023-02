ICC Women's T20 World Cup 2023: बांग्लादेश बॉलर पर टूट पड़ीं हर्षिता, 50 गेंद में बनाए 69 रन, श्रीलंका 4 अंक के साथ पहले पायदान पर, लगातार दूसरी जीत, देखें प्वाइंट टेबल

Highlights टीम पावरप्ले में 26 रन पर तीन विकेट गंवाने के बाद संकट में थी। आईसीसी टी20 विश्व कप में पहली बार लगातार दो जीत दिला दी। बांग्लादेश का टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला सही साबित नहीं हुआ।

ICC Women's T20 World Cup 2023: सलामी बल्लेबाज हर्षिता समरविक्रम और नीलाक्षी डिसिल्वा के बीच अटूट शतकीय साझेदारी से श्रीलंका ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में ग्रुप ए के कम स्कोर वाले मैच में बांग्लादेश को सात विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम आठ विकेट पर 126 रन ही बना सकी जिसके जवाब में श्रीलंका ने हर्षिता (नाबाद 69) और नीलाक्षी (नाबाद 41) की पारियों से 18.2 ओवर में तीन विकेट पर 129 रन बनाकर जीत दर्ज की। हर्षिता और नीलाक्षी ने चौथे विकेट के लिए उस समय 104 रन की अटूट साझेदारी की जब टीम पावरप्ले में 26 रन पर तीन विकेट गंवाने के बाद संकट में थी।

तेज गेंदबाज मारूफा अख्तर (23 रन पर तीन विकेट) ने श्रीलंका के शीर्ष क्रम को धवस्त किया लेकिन हर्षिता और नीलाक्षी ने धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और टीम को आईसीसी टी20 विश्व कप में पहली बार लगातार दो जीत दिला दी। इससे पहले बांग्लादेश का टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला सही साबित नहीं हुआ।

ओशादी रणसिंघे ने श्रीलंका की ओर से 23 रन देकर तीन विकेट चटकाते हुए बांग्लादेश को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने से रोका। चामरी अटापट्टू ने 19 रन देकर दो विकेट चटकाए जबकि इनोका रणवीरा ने किफायती गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 18 रन देकर एक विकेट हासिल किया। बांग्लादेश की ओर से शोभना मोस्त्री (29), कप्तान निगार सुल्ताना (28) और सलामी बल्लेबाज शमीमा सुल्ताना (20) ही 20 रन के आंकड़े को छू पाईं। बांग्लादेश की टीम अंतिम 10 ओवर में 54 रन ही बना सकी।