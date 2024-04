Bangladesh vs Sri Lanka 2024: सीरीज में 1-0 से आगे श्रीलंका, 455 रन की लीड, दूसरा टेस्ट भी हारेगा बांग्लादेश!

Highlights 455 रन की बढ़त और अभी भी 4 विकेट शेष है। श्रीलंका ने दूसरी पारी में 102 रन पर 6 विकेट खो दिए। पहले दो दिनों में 11 विकेट गिरे।

Bangladesh vs Sri Lanka, 2nd Test 2024: श्रीलंका की टीम दो मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। दूसरा टेस्ट जारी है। तीसरे दिन खेल खत्म होने तक श्रीलंका की टीम के पास 455 रन की बढ़त और अभी भी 4 विकेट शेष है। श्रीलंका ने पहली पारी में 531 रन बनाए थे। बांग्लादेश की टीम 178 रन पर आउट हो गई थी।

श्रीलंका ने दूसरी पारी में 102 रन पर 6 विकेट खो दिए। पहले दो दिनों में 11 विकेट गिरे। हसन महमूद ने 4 विकेट झटके। श्रीलंका के 89 रन पर 6 विकेट गिर गए थे। मैथ्यूज टिके रहे। उनके पास अब 455 की बढ़त है। बांग्लादेश चौथे दिन भी अपनी लड़ाई जारी रखना चाहेगा।

बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की श्रृंखला के दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन सोमवार को श्रीलंका अपनी दूसरी पारी में 102 रन के अंदर छह विकेट गंवाने के बावजूद बेहद मजबूत स्थिति में है। श्रीलंका ने बांग्लादेश की पहली पारी को 178 रन पर समेट कर 353 रन की बढ़त हासिल की थी। दिन का खेल खत्म होते समय अनुभवी एंजेलो मैथ्यूज 39 जबकि प्रभात जयसूर्या तीन रन बनाकर नाबाद थे।

श्रीलंका की कुल बढ़त 455 रन की हो गयी है और दो दिन का खेल बचा हुआ है। बांग्लादेश ने दिन की शुरुआत एक विकेट पर एक विकेट पर 55 रन से आगे से की लेकिन तेज गेंदबाज असिता फर्नांडो ने 34 रन देकर चार विकेट झटके जिससे घरेलू टीम लगातार तीसरी बार 200 रन से कम के स्कोर पर आउट हो गयी।

श्रीलंका के लिए विश्वा फर्नांडो, लाहिरु कुमारा और प्रभात जयसूर्या ने दो-दो विकेट लिये। बांग्लादेश के लिए जाकिर हसन ने सबसे ज्यादा 54 रन का योगदान दिया। विश्वा ने जाकिर की अर्धशतकीय पारी को खत्म कर बांग्लादेश को दिन का पहला झटका दिया जबकि जयसूर्या ने कप्तान नजमुल हुसैन शांटो को पवेलियन की राह दिखायी।

विश्वा ने इसके बाद रात्रि प्रहरी ताइजुल इस्लाम की 22 रन की धैर्यपूर्ण पारी का अंत किया। असिता ने एक ही ओवर में दो अनुभवी खिलाड़ी को आउट कर बांग्लादेश की वापसी की उम्मीदों को झटका दिया। लगभग एक साल के अंतराल पर टेस्ट खेल रहे शाकिब अल हसन को उन्होंने अंदर आती गेंद पर पगबाधा किया और फिर उनकी बाहर निकलती गेंद लिटन दास (चार) के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर कुसल मेंडिस के दस्तानों में चली गयी।

एक छोर से संघर्ष कर रहे मोमिनुल हक असिता का तीसरा जबकि खालिद अहमद (एक रन) चौथा शिकार बने। विकेटों का यह पतन श्रीलंका की दूसरी पारी में भी जारी रहा। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद (51 रन पर चार विकेट) और खालिद (29 रन पर दो विकेट) के खिलाफ श्रीलंका के बल्लेबाज असहज दिखे। श्रीलंका ने पहला टेस्ट मैच 328 रन से जीता था।