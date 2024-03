Ban vs SL 2024: 188 रन पर ढेर बांग्लादेश, श्रीलंका को 211 रन की बढ़त, श्रीलंकाई टीम ने कसा शिकंजा

Highlights दूसरी पारी में श्रीलंका का स्कोर दो विकेट पर 32 रन कर दिया। ताईजुल इस्लाम और मेहदी हसन ने क्रमश: एंजेलो मैथ्यूज (22) और दिनेश चांदीमल को आउट किया। करुणारत्ने ने टिककर खेलते हुए श्रीलंका की बढ़त 200 रन से पार करायी।

Bangladesh vs Sri Lanka, 1st Test 2024: सलामी बल्लेबाज दिमुथ करूणारत्ने (52 रन) के अर्धशतक की मदद से श्रीलंका ने शनिवार को यहां बांग्लादेश के खिलाफ श्रृंखला के शुरूआती टेस्ट मैच में शिकंजा कस दिया। श्रीलंका ने दूसरे दिन स्टंप तक पांच विकेट पर 119 रन बनाकर अपनी कुल बढ़त 211 रन तक पहुंचा दी। पहली पारी में 280 रन पर सिमटने वाली श्रीलंकाई टीम ने तेज गेंदबाज विश्व फर्नांडो (48 रन देकर चार विकेट) की बदौलत बांग्लादेश को 188 रन पर समेटकर 92 रन की बढ़त बनायी थी।

Bangladesh fought back with the ball, but Sri Lanka built a good lead in Sylhet by stumps on day two 👊 #WTC25 | #BANvSL 📝: https://t.co/XLvRQjXWiM pic.twitter.com/KAdQhDDYB3

लेकिन बांग्लादेश के तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने दो झटके देकर दूसरी पारी में श्रीलंका का स्कोर दो विकेट पर 32 रन कर दिया। स्पिनर ताईजुल इस्लाम और मेहदी हसन ने क्रमश: एंजेलो मैथ्यूज (22) और दिनेश चांदीमल को आउट किया। इसके बाद करुणारत्ने ने टिककर खेलते हुए श्रीलंका की बढ़त 200 रन से पार करायी। स्टंप तक कप्तान धनंजय डि सिल्वा 23 और विश्व फर्नांडो दो रन बनाकर खेल रहे हैं।

Centuries from Dhananjaya de Silva and Kamindu Mendis lifted Sri Lanka from a tricky position on day one of the first Test against Bangladesh 👀#BANvSL 📝: https://t.co/MCirqGQ0w3pic.twitter.com/O1ZJohc2JE