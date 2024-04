Bang vs SL Test 2024: बांग्लादेश को 192 रन से मात देकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा, श्रीलंका ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में लगाई छलांग

Highlights दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को 192 रनों से हराकर और दो मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। 92 रन के साथ 3 विकेट झटके। श्रीलंका ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में लबी छलांग लगा ली।

Bangladesh vs Sri Lanka, 2nd Test Live 2024: श्रीलंका के 511 रन के आगे बांग्लादेश की टीम 318 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंका ने 192 रन से हराकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। श्रीलंका ने पहला टेस्ट जीता था। कामिंदु मेंडिस को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज घोषित किया गया। कामिंदु मेंडिस ने कमाल की पारी खेली, 92 रन के साथ 3 विकेट झटके। श्रीलंका ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में लबी छलांग लगा ली। श्रीलंका ने विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) अंक तालिका में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। श्रीलंका ने सात विकेट पर 157 रन के स्कोर पर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी थी। श्रीलंका ने पहली पारी में 531 रन बनाए थे और फिर बांग्लादेश को 178 रन पर ढेर करके 353 रन की बढ़त हासिल की थी।

Big changes to the World Test Championship standings following Sri Lanka's emphatic series sweep over Bangladesh 👀#WTC25 | #BANvSLhttps://t.co/2fMkF6mJB2