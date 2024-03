Bang vs SL 2024: होली के दिन श्रीलंका ने बांग्लादेश को रौंदकर गुलाल खेली!, 328 रन की बड़ी जीत दर्ज की, सीरीज में 1-0 से आगे

Highlights रजिता ने पहली पारी में 56 रन देकर तीन विकेट लिए थे। 112 रन देकर 8 विकेट लिए जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 148 गेंद पर 87 रन बनाए जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल है।

Bangladesh vs Sri Lanka, 1st Test 2024: होली के दिन श्रीलंका ने बांग्लादेश को रौंदकर गुलाल खेली! तेज गेंदबाज कासुन रजिता ने 56 रन देकर 5 विकेट लिए जिससे श्रीलंका ने मंगलवार को यहां बांग्लादेश को दूसरी पारी में 182 रन पर आउट करके पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 328 रन की बड़ी जीत दर्ज की। बांग्लादेश के सामने 511 रन का मुश्किल लक्ष्य था लेकिन उसकी टीम किसी भी समय श्रीलंका को चुनौती देने की स्थिति में नहीं दिखी। श्रीलंका ने मैच के चौथे दिन ही जीत दर्ज करके दो मैच की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बनाई। रजिता ने पहली पारी में 56 रन देकर तीन विकेट लिए थे।

