T20 World Cup 2023: केवल 20 रन देकर झटके 3 विकेट, बांग्लादेश बल्लेबाज को किया बेहाल, नंबर एक पर ऑस्ट्रेलिया, देखें वीडियो

Highlights अक्टूबर 2021 में खेलने वाली वेयरहैम ने चार ओवर में 20 रन देकर तीन विकेट चटकाए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम सात विकेट पर 107 रन ही बना सकी। बांग्लादेश ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और कप्तान निगार सुल्ताना (57) उसकी तरफ से शीर्ष स्कोरर रही।

ICC Women's T20 World Cup 2023: लेग स्पिनर जॉर्जिया वेयरहैम ने एक साल से अधिक समय बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करते हुए तीन विकेट चटकाए जबकि कप्तान मेग लेनिंग ने नाबाद 48 रन की पारी खेली जिससे गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने महिला टी20 विश्व कप में बांग्लादेश को आठ विकेट से हराया।

ऑस्ट्रेलिया की टूर्नामेंट में दो मैच में यह दूसरी जीत है जिससे टीम ग्रुप एक में बेहतर नेट रन रेट के कारण श्रीलंका को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच गई है। पिछला अंतरराष्ट्रीय मैच अक्टूबर 2021 में खेलने वाली वेयरहैम ने चार ओवर में 20 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

डार्सी ब्राउन ने उनका अच्छा साथ देते हुए 23 रन देकर दो विकेट हासिल किए जिससे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम सात विकेट पर 107 रन ही बना सकी। बांग्लादेश ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और कप्तान निगार सुल्ताना (57) उसकी तरफ से शीर्ष स्कोरर रही।

🔥🔥🔥



This wicket from Georgia Wareham is one of the moments that could be featured in your @0xFanCraze Crictos Collectible packs!



Visit https://t.co/8TpUHbQikC to own iconic moments from the #T20WorldCuppic.twitter.com/2JDhFdfz87