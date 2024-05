Bangladesh vs Zimbabwe, 5th T20I 2024: क्लीनस्वीप से बचे, बांग्लादेश ने 4-1 से सीरीज अपने नाम किया, जानें प्लेयर ऑफ द सीरीज और मैच कौन

Highlights बांग्लादेश ने इस तरह से यह सीरीज 4-1 से अपने नाम की। बांग्लादेश के तस्कीन अहमद को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया। बेनेट को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

Bangladesh vs Zimbabwe, 5th T20I 2024: कप्तान सिकंदर रजा और ब्रायन बेनेट की शानदार पारियों की मदद से जिंबॉब्वे ने रविवार को यहां पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज करके बांग्लादेश को पांच मैच की सीरीज में क्लीनस्वीप नहीं करने दिया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद 6 विकेट पर 157 रन बनाए। जिंबॉब्वे ने 18.3 ओवर में 2 विकेट पर 158 रन बनाकर जीत हासिल की। बांग्लादेश ने इस तरह से यह सीरीज 4-1 से अपने नाम की।

बांग्लादेश के तस्कीन अहमद को प्लेयर ऑफ द सीरीज और बेनेट को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। जिंबॉब्वे की पारी का आकर्षण कप्तान रजा और बेनेट के अर्धशतक रहे। रजा ने 46 गेंद पर नाबाद 72 रन बनाए जिसमें 6 चौके और चार छक्के शामिल हैं। बेनेट ने 49 गेंद पर पांच चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 70 रन बनाए। इन दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी की।

जिससे जिंबॉब्वे नौ गेंद शेष रहते ही जीत हासिल करने में सफल रहा। इससे पहले बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 15 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे। महमुदुल्लाह (44 गेंद पर 54 रन) और कप्तान नजमुल हसन शंटो (36) की पारियों से टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंची। बेनेट ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 20 रन देकर दो विकेट लिए।