BAN-W vs IND-W 5th T20I Live Score: बांग्लादेश का सूपड़ा साफ, भारत ने सीरीज पर 5-0 से किया कब्जा, 2023 से हार रही बांग्लादेश की टीम

BAN-W vs IND-W 5th T20I Live Score: भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया। बांग्लादेश के खिलाफ सूपड़ा साफ करते हुए 5-0 से सीरीज पर कब्जा कर लिया। भारत ने अंतिम मैच 21 रन से जीता। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ आखिरी टी20 मैच 2023 में मीरपुर में जीता था। रिचा घोष की नाबाद 28 रन की तेजतर्रार पारी से भारत ने गुरुवार को यहां बांग्लादेश के खिलाफ पांचवें और अंतिम महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच पांच विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 135 रन बना सकी। रिचा ने 17 गेंद की अपनी पारी में तीन छक्के और एक चौका मारा।

डी हेमलता (37) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (30) ने भी तीसरे विकेट के लिए 60 रन जोड़कर पारी को मजबूती दी। भारत ने सीरीज का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 25 गेंद में चार चौकों और एक छक्के से 33 रन बनाकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। राबिया खान (28 रन पर दो विकेट) ने 16वें ओवर में भारत को दोहरा झटका दिया।

जबकि इससे एक ओवर पहले भी टीम ने विकेट गंवाया जिसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज रिचा ने ताबड़तोड़ पारी खेली। शेफाली वर्मा (14) और मंधाना ने पहले विकेट लिए 25 रन जोड़े। मंधाना ने हेमलता के साथ भी 37 रन की साझेदारी की। मंधाना बड़ी पारी की ओर बढ़ रही थी।