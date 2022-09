ICC T20 World Cup 2022: विलियमसन करेंगे अगुवाई, रिकॉर्ड सातवें विश्व कप में खेलेंगे गुप्टिल, टी20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित, देखें

Highlights दिग्गज बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल भी शामिल हैं जो रिकॉर्ड सातवीं बार इस प्रतियोगिता में खेलेंगे। ट्रेंट बोल्ट और जिमी नीशाम को भी टीम में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड टी20 विश्व कप में अपना पहला मैच 22 अक्टूबर को मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेलेगा।

ICC T20 World Cup 2022: न्यूजीलैंड ने केन विलियमसन की अगुवाई में मंगलवार को टी20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित की जिसमें दिग्गज बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल भी शामिल हैं जो रिकॉर्ड सातवीं बार इस प्रतियोगिता में खेलेंगे।

New Zealand's #T20WorldCup squad is in 📝



How will Kane Williamson's men fare in Australia?



More on the squad 👉https://t.co/WWi5KRUOVBpic.twitter.com/N0dZcLqJYM