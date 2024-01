ICC ODI Team Of The Year: भारतीय खिलाड़ी का जलवा, वनडे टीम कप्तान चुने गए रोहित, विराट, शमी सहित 6 प्लेयर शामिल, विश्व विजेता कैप्टन को जगह नहीं, देखें लिस्ट

Highlights विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी भी हैं। दोनों टीम में दो-दो क्रिकेटर हैं। ऑलराउंडर डेरिल मिशेल न्यूजीलैंड की ओर से एकमात्र प्लेयर है। रोहित ने 2023 में 52 की औसत से 1255 रन बनाए।

ICC ODI Team Of The Year: भारतीय टीम भले ही चैंपियन बनने से चूक गई, लेकिन टीम इंडिया के खिलाड़ी का जलवा कायम है। रोहित शर्मा को आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान बनाया गया, जिसमें छह भारतीय शामिल हैं। विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी भी हैं। दोनों टीम में दो-दो क्रिकेटर हैं।

ऑलराउंडर डेरिल मिशेल न्यूजीलैंड की ओर से एकमात्र प्लेयर है। रोहित के अलावा टीम में अन्य भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और शुभमन गिल, स्पिनर कुलदीप यादव और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी हैं। रोहित ने 2023 में 52 की औसत से 1255 रन बनाए। 'हिटमैन' पिछले साल वनडे विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 131 रनों की शानदार पारी के साथ अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे।

Eight players that featured in the #CWC23 Final have made the cut for the ICC Men's ODI Team of the Year in 2023 ✨



Details 👇https://t.co/AeDisari9B