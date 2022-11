ICC Hall of Fame: आईसीसी हॉल ऑफ फेम में तीन दिग्गज शामिल, यहां जानें रिकॉर्ड, देखें लिस्ट

Highlights महिला विश्व कप विजेता कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। तीनों को एक मतदान प्रक्रिया के बाद हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। कादिर को लेग स्पिन का जादूगर कहा जाता था।

ICC Hall of Fame: विश्व क्रिकेट के तीन महान खिलाड़ी ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फ़ेम में शामिल हुए हैं। आईसीसी ने मंगलवार को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में तीनों को जोड़ने की घोषणा की, जिसमें पाकिस्तान के दिग्गज अब्दुल कादिर, इंग्लैंड के चार्लोट एडवर्ड्स और वेस्टइंडीज के महान शिवनारायण चंद्रपॉल शामिल हैं।

A Pakistan legend, England trailblazer and West Indies great are the three latest additions to the ICC Hall Of Fame 🌟https://t.co/CXb6Z2qgVN — ICC (@ICC) November 8, 2022

इन तीनों को एक मतदान प्रक्रिया के बाद हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। मतदान प्रक्रिया में हॉल ऑफ फेम में शामिल मौजूदा खिलाड़ी, मीडिया प्रतिनिधि तथा क्रिकेटरों के संघ फिका और आईसीसी के सीनियर कार्यकारी भाग लेते हैं। कादिर को लेग स्पिन का जादूगर कहा जाता था। उनका तीन साल पहले निधन हो गया था।

🏏 171 international matches

☝️ 236 Test wickets and 132 ODI wickets

👊 "A bowler with killer instincts"



Pakistan's legendary leg-spinner has been inducted into the ICC Hall of Fame.https://t.co/KjG5ejLEOu — ICC (@ICC) November 8, 2022

उन्होंने अपने करियर में 67 टेस्ट और 104 वनडे में क्रमश: 236 और 132 विकेट लिए थे। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में आठवें नंबर पर काबिज चंद्रपाल के नाम पर लगातार सात टेस्ट पारियों में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है।

वेस्टइंडीज की तरफ से 164 टेस्ट और 268 वनडे खेलने वाले चंद्रपाल ने कहा,‘‘ मैं इस पल का अपने परिवार, दोस्तों और सबसे महत्वपूर्ण वेस्टइंडीज और दुनिया भर के प्रशंसकों के साथ आनंद लेना चाहता हूं।’’ एडवर्ड्स ने दो दशक तक चले अपने करियर में 2009 में महिला वनडे विश्वकप और उसी वर्ष टी20 विश्वकप का खिताब जीता था।

🔥 Record-breaking numbers

🏅 ICC Woman’s Player of the Year in 2008

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Captained two World Cup winning campaigns



The legendary England superstar has been inducted into the ICC Hall of Fame.https://t.co/jAEDgELX0E — ICC (@ICC) November 8, 2022

उन्होंने 2016 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उन्होंने कहा,‘‘ मैंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में हर पल का आनंद लिया और आईसीसी हाल ऑफ फेम में शामिल होने से मैं बहुत खुश हूं।’’ इन तीनों को न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच सिडनी में होने वाले टी20 विश्वकप के सेमीफाइनल मैच से पहले आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा।