विराट कोहली, डिविलियर्स और केन विलियमसन की संगत ने कैसे बदला केएल राहुल का गेम, लखनऊ के कप्तान ने सुनाया किस्सा

IPL 2024: लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल क्रिकेट के तीनों प्रारूपों के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। लेकिन एक समय था जब राहुल को टी 20 का खिलाड़ी नहीं माना जाता था। हाल ही में राहुल ने एक बातचीत में बताया कि वह एक टी20 क्रिकेटर के रूप में कैसे विकसित हुए हैं। स्टार स्पोर्ट्स के कैप्टन स्पीक कार्यक्रम में राहुल ने विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और केन विलियमसन सहित कुछ दिग्गज खिलाड़ियों से मिले अमूल्य मार्गदर्शन की बात की। राहुल ने स्वीकार किया कि टी20 क्रिकेट की बारीकियों को पूरी तरह से समझने और उसमें ढलने में उन्हें 2-3 साल लग गए।

