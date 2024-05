Sunil Chhetri announces Indian team retirement: छेत्री महान खिलाड़ी, कोहली ने किया खुलासा- मुझे पता था संन्यास के बारे में, देखें वीडियो

Highlights Sunil Chhetri announces Indian team retirement: मुझे मैसेज करके बताया था कि वह संन्यास लेने जा रहा है। Sunil Chhetri announces Indian team retirement: वह इस फैसले से संतोष महसूस कर रहा है। Sunil Chhetri announces Indian team retirement: शुभकामनायें देता हूं। वह बहुत प्यारा इंसान है।

Sunil Chhetri announces Indian team retirement: राष्ट्रीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री के अच्छे दोस्त और भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने कहा कि अगले महीने विश्व कप क्वालीफाइंग मैच के बाद संन्यास के फैसले से छेत्री संतुष्ट हैं और इसकी घोषणा करने से पहले उन्होंने इसके बारे में उन्हें बताया था। भारत के लिये सर्वाधिक 150 मैच खेलकर सबसे ज्यादा 94 गोल कर चुके छेत्री ने बृहस्पतिवार को ऐलान किया कि वह कोलकाता में छह जून को कुवैत के खिलाफ मैच के बाद संन्यास लेंगे।

कोहली ने आईपीएल में अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के एक्स पेज पर शॉर्ट वीडियो इंटरव्यू में कहा ,‘छेत्री महान खिलाड़ी है। उसने मुझे मैसेज करके बताया था कि वह संन्यास लेने जा रहा है। मुझे लगता है कि वह इस फैसले से संतोष महसूस कर रहा है।’ उन्होंने कहा ,‘पिछले कुछ साल में हम काफी करीब आये और मैं उसे शुभकामनायें देता हूं। वह बहुत प्यारा इंसान है।’

कोहली ने यह भी बताया कि उनकी बेटी वामिका बल्ला घुमाने लगी है लेकिन उन्होंने कहा कि वह अपने बच्चों पर कभी भी क्रिकेट खेलने के लिये दबाव नहीं बनायेंगे। उन्होंने कहा ,‘मेरी बेटी ने बल्ला उठाया और उसे घुमाने में मजा आ रहा है लेकिन आगे क्या बनना है, यह उसका फैसला होगा।’