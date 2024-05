Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians: 4 विकेट से मिली 7वीं हार, हार्दिक पांड्या पर भड़के इरफान पठान ने कहा, 'हार्दिक पांड्या ने बहुत सारी गलतियां की'

Highlights लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को चार विकेट से हराया आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस को मिली सातवीं हार इरफान पठान हार्दिक पांड्या पर भड़के

Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians: आईपीएल 2024 में नए कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ आई मुंबई इंडियंस का सफर अच्छा नहीं रहा है। मजबूत बैटिंग लाइनअप और बेस्ट बॉलिंग अटैक के बावजूद मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट में संघर्ष कर रही है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टीम ने 10 मैच में महज तीन मैच जीते और सात में हार मिली है। प्वाइंट टेबल में 9वें स्थान पर है। वहीं, मंगलवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एक बार फिर मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा।

The team mumbai Indians that qualified last year didn’t had Jasprit Bumrah but this season they had his services. Still they are in this situation. Purely because the team wasn’t managed well on the ground. Too many mistakes by their captain Hardik Pandya. It’s the truth.