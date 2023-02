सिर्फ रोहित शर्मा और हार्दिक को टीम इंडिया का कप्तान बता रहा है गूगल, हरमनप्रीत कौर के समर्थन में युवराज और रैना ने शुरू की मुहिम

Highlights महिला क्रिकेट टीम के समर्थन में आए युवराज और रैना गूगल पर सिर्फ रोहित और हार्दिक को टीम इंडिया का कप्तान दिखाया जा रहा है युवराज और रैना ने पहचान के लिए ट्विटर पर शुरू की मुहिम

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट में महिला खिलाड़ियों को भी पुरुष खिलाड़ियों के बराबर पहचान दिलाने के लिए युवराज सिंह और सुरेश रैना जैसे पूर्व भारतीय खिलाड़ी सामने आए हैं। युवराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह समस्या हमने खड़ी की है, इसलिए इसे ठीक भी हमें ही करना चाहिए।

हैशटाग '#IndianCricketTeamCaptainHarmanpreetKaur' के नाम ट्विटर पर एक मुहिम शुरू करते हुए युवराज सिंह ने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में दिखाया गया है कि जब गूगल पर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन सर्च किया जाता है तब सिर्फ रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को ही भारतीय कप्तान दिखाया जा रहा है। वीडियो में पूछा गया है कि इसमें हरमनप्रीत कौर कहां हैं? युवराज सिंह ने अपील की है कि हरमनप्रीत कौर के पक्ष में ट्वीट करें और बदलाव लाएं।

If we’ve created this problem,

we also have the power to fix it.



Let’s do it for women’s cricket! 🏏💪🏻



Use this hashtag: #IndianCricketTeamCaptainHarmanpreetKaur



on #Twitter#Quora#LinkedIn and #Reddit



to spread the word and make a difference! 🇮🇳 pic.twitter.com/JMn5Cw7Cel