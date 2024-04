Highlights RR vs MI Live Match: राजस्थान रॉयल्स vs मुंबई इंडियंस मैच लाइव अपडेट IPL 2024 Live Cricket Score: आईपीएल 2024 का 38वां मैच, राजस्थान vs मुंबई लाइव RR vs MI Live Score: मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी, देखें लाइव मैच

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians Live Match: आईपीएल 2024 का 38वां मैच, राजस्थान रॉयल्स vs मुंबई इंडियंस, आज शाम 7 बजकर 30 मिनट पर, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में, यहाँ देखें लाइव मैच स्कोरकार्ड

It's all 💗 at the moment in Jaipur!



Sandeep Sharma gets his second and it's the big one of SKY 😲



Watch the match LIVE on @JioCinema and @StarSportsIndia 💻📱 #TATAIPL | #RRvMIpic.twitter.com/V6tPQo6WDX — IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2024

Starting the week with this BLOCKBUSTER 💥



The Men in Pink 🩷 🆚 The Men in Blue 💙



Which team are you cheering for tonight? 🤔 #TATAIPL | #RRvMI | @rajasthanroyals | @mipaltanpic.twitter.com/8nqOmIP2FW — IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2024

LIVE

Get Latest Updates

08:09 PM RR vs MI Live Score: सस्ते में आउट हुए रोहित, इशान और सूर्यकुमार, मुंबई इंडियंस का स्कोर 50/3 Match 38. 5.2: Avesh Khan to Mohammad Nabi 6 runs, Mumbai Indians 35/3 https://t.co/Mb1gd0UN68#TATAIPL#IPL2024#RRvMI — IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2024

08:07 PM RR vs MI Live Score: रोहित शर्मा 5गेंदों पर 6 रन बनाकर हुए आउट 📽️ WATCH



Skipper Samson grabs a skier to dismiss Rohit Sharma 🔽#TATAIPL | #RRvMIhttps://t.co/JnraNxhQdj — IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2024

07:59 PM RR vs MI Live Score: रोहित, इशान और सूर्यकुमार आउट, मुंबई इंडियंस का स्कोर 27/3 It's all 💗 at the moment in Jaipur!



Sandeep Sharma gets his second and it's the big one of SKY 😲



Watch the match LIVE on @JioCinema and @StarSportsIndia 💻📱 #TATAIPL | #RRvMIpic.twitter.com/V6tPQo6WDX — IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2024

07:56 PM RR vs MI Live Score: 💯 matches in IPL for Mumbai Indians 💙



A special evening for #MI Captain Hardik Pandya in Jaipur 👏👏



Follow the Match ▶️ https://t.co/Mb1gd0UfgA#TATAIPL | #RRvMI | @hardikpandya7 | @mipaltanpic.twitter.com/2NhJFv0eNY — IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2024

07:55 PM RR vs MI Live Score: रोहित शर्मा, इशान किशन और सूर्यकुमार आउट Captain Sanju Samson takes a skier and guess what..



..Trent Boult strikes in his first over 😎



Follow the Match ▶️ https://t.co/Mb1gd0UfgA#TATAIPL | #RRvMIpic.twitter.com/mdQ0FpJSYL — IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2024

07:54 PM RR vs MI Live Score: रोहित शर्मा, इशान किशन और सूर्यकुमार आउट, मुंबई इंडियंस का स्कोर 20/3 Match 38. WICKET! 3.1: Suryakumar Yadav 10(8) ct Rovman Powell b Sandeep Sharma, Mumbai Indians 20/3 https://t.co/Mb1gd0UN68#TATAIPL#IPL2024#RRvMI — IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2024

07:06 PM RR vs MI Live Score: राजस्थान रॉयल्स vs मुंबई इंडियंस That's ONE tough choice!



Who would you pick in your fantasy team 🤔



Head to https://t.co/C4oa4xTCN1 & make your team now!#TATAIPL | #RRvMIpic.twitter.com/UlkVtotLsd — IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2024

07:06 PM RR vs MI Live Score: Battle for the Top 4 intensifies 🔥



Rajasthan Royals still on 🔝 with 12 points 💗



Which team has impressed you the most so far?#TATAIPL | @rajasthanroyalspic.twitter.com/sE1OZueuNf — IndianPremierLeague (@IPL) April 21, 2024

07:05 PM RR vs MI Live Score: Starting the week with this BLOCKBUSTER 💥



The Men in Pink 🩷 🆚 The Men in Blue 💙



Which team are you cheering for tonight? 🤔 #TATAIPL | #RRvMI | @rajasthanroyals | @mipaltanpic.twitter.com/8nqOmIP2FW — IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2024