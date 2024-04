T20 World Cup Update: 'विराट-रोहित की जोड़ी करेगी ओपन, विराट 40 गेंदों में बना सकते हैं 100 रन', पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा

Highlights जून में होना है टी-20 विश्व कप सौरव गांगुली ने कहा, रोहित-विराट को ओपनिंग करनी चाहिए सौरव ने कहा विराट 40 गेंदों में 100 रन बना सकते हैं

T20 World Cup Update: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने आगामी टी-20 विश्व कप को लेकर कहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करनी चाहिए। इससे टीम को अच्छी और ठोस शुरुआत मिलेगी। सौरव ने कहा है कि विराट कोहली 40 गेंदों में 100 रन बना सकते हैं।

Virat Kohli and Rohit Sharma should open for India in this year's T20 World Cup, Virat can score 40 ball 100: Former India captain Sourav Ganguly pic.twitter.com/qeXzSGgZGX