ENG VS PAK 1st T20I Score 2024: टी20 विश्व कप से पहले इंग्लैंड-पाकिस्तान अरमानों पर बारिश ने पानी फेरा, मुंह ताकते रह गए हारिस और आर्चर, 25 मई को दूसरा मैच

Highlights England vs Pakistan, 1st T20I Score 2024: विश्व कप इवेंट में 20 टीम भाग ले रही हैं। England vs Pakistan, 1st T20I Score 2024: पाकिस्तान एकमात्र टीम, जिसने टीम की घोषणा नहीं की है। England vs Pakistan, 1st T20I Score 2024: पता चलता है कि टीम में सबकुछ ठीक नहीं है।

England vs Pakistan, 1st T20I Score 2024: आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है। अरमानों पर बारिश ने पानी फेर दिया। फैंस के लिए बुरी खबर है। मैच बिना टॉस के ही रद्द कर दिया गया। 4 मैचों की सीरीज का पहला मैच रद्द हो गया। दूसरा मैच 25 मई को खेला जाएगा। 4 मैचों की टी20 सीरीज में बारिश ने खराब की। शनिवार को दूसरे टी20 मैच बर्मिंघम में खेला जाएगा। विश्व कप इवेंट में भाग लेने वाली 20 टीमों में से पाकिस्तान एकमात्र टीम है, जिसने अपनी आधिकारिक टीम की घोषणा नहीं की है। पता चलता है कि टीम में सबकुछ ठीक नहीं है।

The first match of the #ENGvPAK T20I series has been abandoned due to rain 🌧 pic.twitter.com/qcHHgG5YHL — ICC (@ICC) May 22, 2024

हारिस रउफ 6 महीने से अधिक समय के बाद वापसी कर रहे हैं। दोनों टीमें चार मैचों की इस श्रृंखला को अगले महीने वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले अभ्यास के तौर पर देख रही हैं। बुधवार को मैच रद्द होना इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा जिन्हें चोट के कारण लंबे समय से बाहर रहने के बाद अपनी फिटनेस साबित करने के लिए खेलने का समय चाहिए।

श्रृंखला का अगला मैच शनिवार को बर्मिंघम के एजबस्टन में खेला जाएगा जिसके बाद अगले सप्ताह कार्डिफ और लंदन के ओवल में मैच होंगे। इंग्लैंड अपना टी20 विश्व कप अभियान चार जून को स्कॉटलैंड के खिलाफ शुरू करेगा जबकि पाकिस्तान अपना पहला मैच छह जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। इंग्लैंड गत चैंपियन है।