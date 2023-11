ENG vs PAK Score: एशिया के पहले बॉलर, किसी एक टूर्नामेंट में 500 से अधिक रन देने वाले पहले एशियाई, टॉप-6 में पाकिस्तान के दो खिलाड़ी, जानें कितने भारतीय, देखें

Highlights हारिस रऊफ ने 64 रन देकर तीन जबकि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद वसीम ने दो-दो विकेट लिए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरे इंग्लैंड को तेजतर्रार शुरुआत दिलाई। लगातार सीमा रेखा के दर्शन किए जिससे इंग्लैंड पहले पावरप्ले में 72 रन बनाने में सफल रहा।

ENG vs PAK Score: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ एशिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन देने वाले गेंदबाज़ बन गए। इस रिकॉर्ड में भारतीय गेंदबाज शामिल नहीं हैं। पाकिस्तान टीम के दो खिलाड़ी जो इस विश्व कप में खेल रहे हैं, टॉप-6 में शामिल हैं।

Most runs conceded in a single edition of a World Cup:



Haris Rauf - 527* (2023).



Adil Rashid - 526 (2019).



- Rauf has created history in Kolkata. pic.twitter.com/Asx3E91h5U — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 11, 2023

विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन देने वाले गेंदबाजः

533 - हारिस रऊफ़ (पाकिस्तान, 2023)

526 - आदिल रशीद (इंग्लैंड, 2019)

525 - दिलशान मदुशंका (श्रीलंका, 2023)

502 - मिशेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया, 2019)

484 - मुस्तफिजुर रहमान (बांग्लादेश, 2019)

481 - शाहीन अफ़रीदी (पाकिस्तान, 2023)।

ईडन गार्डन्स में सबसे बड़ा वनडे स्कोर

404/5 - भारत बनाम श्रीलंका, 2014

337/9 - इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, 2023

326/5 - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2023

321/8 - इंग्लैंड बनाम भारत, 2017।

पिछले मैच में शतक जड़ने वाले बेन स्टोक्स सहित तीन खिलाड़ियों की अर्धशतकीय पारियों के दम पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप मैच में शनिवार को यहां नौ विकेट पर 337 रन का मजबूत स्कोर बनाया। इंग्लैंड की तरफ से स्टोक्स (76 गेंदों पर 84 रन), जॉनी बेयरस्टो (61 गेंदों में 59 रन) और जो रूट (72 गेंदों में 60 रन) ने अर्धशतक लगाए।

पाकिस्तान की तरफ से तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने 64 रन देकर तीन जबकि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद वसीम ने दो-दो विकेट लिए। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 6.4 ओवर में लक्ष्य हासिल करना होगा जो कि संभव नहीं है। वह हालांकि कम से कम 188 रन बनाकर शीर्ष पांच टीम में शामिल रहकर अपने अभियान का अंत कर सकता है।

Haris Rauf has conceded 500 runs in this World Cup now. pic.twitter.com/DfA4c8wB7I — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 11, 2023

इंग्लैंड का स्कोर 40 ओवर के बाद दो विकेट पर 240 रन था। उसने अंतिम 10 ओवर में 97 रन बनाए लेकिन इस बीच सात विकेट भी गंवाए। स्टोक्स ने पुल और रिवर्स स्वीप का अच्छा नमूना पेश किया तथा अपनी पारी में दो छक्के और 11 चौके लगाए। उन्होंने रूट के साथ तीसरे विकेट के लिए 132 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की।

बेयरस्टो और डेविड मलान (39 गेंदों पर 31 रन) ने पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़कर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरे इंग्लैंड को तेजतर्रार शुरुआत दिलाई। अफरीदी और रऊफ ने पहले तीन ओवर में बल्लेबाजों को परेशान किया लेकिन इसके बाद गेंद ने लगातार सीमा रेखा के दर्शन किए जिससे इंग्लैंड पहले पावरप्ले में 72 रन बनाने में सफल रहा।

Haris Rauf has conceded most runs in a single World Cup edition in 48 year old history.



- Rauf in record books.....!!!!! pic.twitter.com/avqOIBMHyW — Johns. (@CricCrazyJohns) November 11, 2023

मलान के आउट होने से यह साझेदारी टूटी। स्पिनर इफ्तिखार अहमद की गेंद पर विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने गोता लगाकर उनका कैच लपका। बेयरस्टो अपने अर्धशतक को शतक में नहीं तब्दील कर पाए। उन्होंने रऊफ को अपना विकेट इनाम में दिया। पाकिस्तान का क्षेत्रक्षण अच्छा नहीं रहा।

उन्होंने कुछ कैच टपकाए जिनमें स्टोक्स का कैच भी शामिल है। जब वह 10 रन पर खेल रहे थे तब अफरीदी ने अपनी ही गेंद पर उनका कैच छोड़ दिया था। अफरीदी ने इससे पहले मलान को भी जीवनदान दिया था। तब इस बल्लेबाज ने खाता भी नहीं खोला था। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर फिर से लंबी पारी खेलने में नाकाम रहे। उन्होंने 27 रन बनाए जबकि हैरी ब्रुक ने 30 रन का योगदान दिया।