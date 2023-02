Border-Gavaskar Trophy 2023: चतुराई से क्रीज का इस्तेमाल और बल्लेबाज आउट, तमिलनाडु के खिलाफ 7 विकेट लेने के बाद जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया पहले दिन करारा झटका

Highlights आस्ट्रेलियाई टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच के पहले दिन पहली पारी में 177 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल होगा लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऐसा ही होता है। उछाल भी धीमी थी तो मैंने बल्लेबाजों को दुविधा में डाला।

Border-Gavaskar Trophy 2023: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट की पिच से शुरुआती दिन टर्न नहीं मिलने के कारण रविंद्र जडेजा को चतुराई से क्रीज का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि बल्लेबाजों को चकमा दे सकें। जडेजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करते हुए 47 रन देकर पांच विकेट लिये जिसमें मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ के कीमती विकेट शामिल थे।

आस्ट्रेलियाई टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच के पहले दिन पहली पारी में 177 रन ही बना सकी। जडेजा ने पहले दिन के खेल के बाद कहा ,‘‘यह टर्निंग पिच नहीं थी। दूसरी पिचों की तुलना में यह धीमी थी और उछाल भी कम था । जैसे जैसे खेल आगे बढे़गा, इस पर लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल होगा लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऐसा ही होता है।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ मैंने क्रीज का इस्तेमाल किया क्योंकि हर गेंद टर्न नहीं हो रही थी। उछाल भी धीमी थी तो मैंने बल्लेबाजों को दुविधा में डाला।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ मैं क्रीज से बाहर की तरफ निकलकर और स्टम्प के पास गेंद डाल रहा था । ऐसे में बल्लेबाज के बाहर निकलकर खेलने पर विकेट मिलने की संभावना रहती है । लाबुशेन और स्मिथ ने यही गलती की ।’’

