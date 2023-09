Bangladesh vs New Zealand, 2nd ODI 2023: छह विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के पहले स्पिनर, 10 ओवर, 39 रन और 6 विकेट, 2008 के बाद बांग्लादेश पर पहली जीत के साथ ही 1-0 की बढ़त

Highlights ईश सोढ़ी एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में छह विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के पहले स्पिनर बन गए। पहले बल्ले से भी 35 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया था। न्यूजीलैंड ने 2008 के बाद बांग्लादेश पर पहली जीत के साथ ही 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।

Bangladesh vs New Zealand, 2nd ODI 2023: ईश सोढ़ी के छह विकेट के दम पर न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की श्रृंखला के दूसरे एकदिवसीय में शनिवार को यहां बांग्लादेश को छह विकेट से शिकस्त दी। अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के दौरान सोढ़ी एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में छह विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के पहले स्पिनर बन गए।

उन्होंने इससे पहले बल्ले से भी 35 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रृंखला का पहला मैच बारिश की भेंट चढ गया था और न्यूजीलैंड ने 2008 के बाद बांग्लादेश पर पहली जीत के साथ ही 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। मैच के 46वें ओवर में तेज गेंदबाज हसन महमूद ने गेंदबाजी छोर पर क्रीज से बाहर निकलने पर सोढ़ी को रन आउट कर दिया था लेकिन बांग्लादेश के कप्तान ने उन्हें वापस बुला लिया।

Ish Sodhi recorded the best figures by a New Zealand spinner in a men's ODI 👏



BANvNZ pic.twitter.com/5IGmfSgj0P — ICC (@ICC) September 23, 2023

सोढ़ी की पारी की मदद से न्यूजीलैंड ने 49.2 ओवर में 254 रन बनाये और फिर बांग्लादेश की पारी को 41.1 ओवर में 168 रन पर समेट दिया। न्यूजीलैंड के लिए विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल ने 66 गेंद में 68 रन बनाये। उन्होंने चौथे विकेट के लिए हेनरी निकोल्स (49) के साथ 95 रन की अहम साझेदारी की। सोढ़ी आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे। उन्होंने 39 गेंद की पारी में तीन छक्के जड़े।

बांग्लादेश के लिए पदार्पण कर रहे सैयद खालिद अहमद ने 60 रन देकर तीन विकेट लिये। मेहदी हसन ने 36 रन देकर तीन जबकि मुस्तफिजुर रहमान ने 53 रन देकर दो विकेट लिये। लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश के लिए तमीम इकबाल (44) और महमुदुल्लाह (49) के अलावा कोई और बल्लेबाज क्रीज पर अधिक समय नहीं बिता पाया। श्रृंखला का तीसरा मैच मंगलवार को खेला जायेगा।

Getting #CWC23 ready in style 🔥



Ish Sodhi recorded the best ODI figures by a @BLACKCAPS spinner in the second #BANvNZ clash last night.



📝 https://t.co/zYabmMz8Jypic.twitter.com/0OVjz9CGQE — ICC (@ICC) September 24, 2023