Bangladesh vs Ireland 2023: 77 रन से हराकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा, साउदी को पीछे छोड़ नंबर एक पर शाकिब

Bangladesh vs Ireland, 2nd T20I 2023: दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में आयरलैंड को बांग्लादेश ने आसानी से उड़ा दिया। खेल 17-17 ओवर को हुआ था। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 17 ओवर में 3 विकेट पर 203 रन बनाए, जवाब में आयरलैंड की टीम 17 ओवर में 9 विकेट पर 125 रन बना सकी।

बांग्लादेश ने 77 रन से बाजी मार कर सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली। बांग्लादेश के लिटन दास और रोनी तालुकदार ने शीर्ष क्रम पर पूरी तरह से तबाही मचाई। दास ने 41 गेंद में 83 रन की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। रोनी ने 23 गेंद में 44 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल हैं।

शाकिब अल हसन न्यूजीलैंड के टिम साउदी को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने T20I क्रिकेट में 6.8 की इकॉनमी रेट के साथ 20.67 की औसत से 136 विकेट लिए हैं। इसके अलावा उनके नाम 122.33 के स्ट्राइक रेट से 2339 रन भी हैं। बांग्लादेश के स्टार ने 2006 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना टी20ई डेब्यू किया था, और 114 टी20ई मैच खेले हैं।

