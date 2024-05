IRE VS PAK Score 2024: बाबर, रिजवान और अफरीदी पर भारी बालबर्नी, आयरलैंड ने एक गेंद शेष रहते पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ली

Highlights PAK vs IRE 1st T20I Highlights Score Updates, Irelnad Vs Pakistan Scorecard: तीन मैच की सीरीज में आयरलैंड 1-0 से आगे हो गया। PAK vs IRE 1st T20I Highlights Score Updates, Irelnad Vs Pakistan Scorecard: दूसरा मैच 12 मई को खेला जाएगा। PAK vs IRE 1st T20I Highlights Score Updates, Irelnad Vs Pakistan Scorecard: एंड्रयू बालबर्नी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

PAK vs IRE 1st T20I Highlights Score Updates, Irelnad Vs Pakistan Scorecard: आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान और बाबर आजम को बड़ा झटका लगा है। डबलिन के क्लोंटारफ क्रिकेट क्लब ग्राउंड में एक रोमांचक मुकाबले में आयरलैंड ने सीरीज के पहले टी20 मैच में पाकिस्तान पर यादगार जीत हासिल की। तीन मैच की सीरीज में आयरलैंड 1-0 से आगे हो गया। दूसरा मैच 12 मई को खेला जाएगा। पाक के कप्तान बाबर आजम के 43 गेंदों में 57 रन की पारी व्यर्थ गई। एंड्रयू बालबर्नी ने 55 गेंदों में 77 रन बनाकर 183 रन के लक्ष्य का पीछा किया और जीत दिलाई। एंड्रयू बालबर्नी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

Ireland beat Pakistan with a ball to spare in Dublin 🔥#IREvPAK | 🔗: https://t.co/Fgql8RzbBupic.twitter.com/TTHWKrKUrn — ICC (@ICC) May 10, 2024

संक्षिप्त स्कोरबोर्ड देखेंः

पाकिस्तान 20 ओवर में 182/6 (बाबर आजम 57, सैम अयूब 45; क्रेग यंग 2-27)

आयरलैंड से 19.5 ओवर में 183/5 (एंड्रयू बालबर्नी 77, हैरी टेक्टर 36; अब्बास अफरीदी 2-36)

रिजल्टः आयरलैंड 5 विकेट से जीताः

बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ने दूसरे ओवर में ही मोहम्मद रिजवान को खो दिया। अयूब और आजम ने दूसरे विकेट के लिए केवल 57 गेंदों पर 85 रन की साझेदारी की। पाकिस्तान की पारी के लिए मंच तैयार किया। मार्क अडायर और क्रेग यंग ने विकेटों की झड़ी लगा दी। 25 गेंदों के अंतराल में मेहमान टीम का स्कोर 1 विकेट पर 92 रन से 5 विकेट पर 123 रन कर दिया।

इफ्तिखार अहमद के कुछ जोरदार प्रहार किए और तीन छक्के मारे। शाहीन अफरीदी ने पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। बालबर्नी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर आक्रमण किया। शादाब खान और नसीम शाह के खिलाफ बाउंड्री लगाते रहे। जॉर्ज डॉकरेल के साथ केवल 20 गेंदों में 39 रन की उपयोगी साझेदारी की।