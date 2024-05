T20 World Cup 2024: टी-20 विश्व कप खेलेंगे यह खिलाड़ी, जानिए आईपीएल में ऐसा रहा प्रदर्शन

Highlights टी20 विश्व कप 1 जून से अमेरिका और वेस्टइंडीज में शुरू हो रहा है भारत अपने अभियान की शुरुआत 5 जून को न्यूयॉर्क में आयरलैंड के खिलाफ करेगा 26 मई को आईपीएल 2024 का फाइनल मैच खेला जाएगा

T20 World Cup 2024: आईपीएल 2024 अब अपने अंतिम दौर में है। लीग स्टेज के महज कुछ ही मैच रह गए हैं और प्वाइंट टेबल के अनुसार ऊपर की चार टीमें प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी। 26 मई को चेन्नई में आईपीएल 2024 का फाइनल मैच खेला जाएगा। इसके बाद आईपीएल में खेल रहे खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या समेत 15 सदस्यों वाली टीम इंडिया टी-20 विश्व कप खेलने के लिए वेस्टइंडीज, अमेरिका का दौरा करेगी।

इस स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिन 15 खिलाड़ियों का चयन टी-20 विश्व कप के लिए हुआ, उनका मौजूदा प्रदर्शन आईपीएल 2024 में कैसा रहा है। क्योंकि, इनमें अधिकतर खिलाड़ी आईपीएल 2024 में आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं।

