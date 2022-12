Bangladesh vs India ODI 2022: भारतीय कप्तान ने छोड़ी कैच, बाएं हाथ से खून निकलने लगा, स्कैन के लिए अस्पताल गए, जानें बीसीसीआई ने ट्वीट कर क्या कहा

Highlights गेंद लगने से उनके बाएं हाथ से खून निकलने लगा। क्षेत्ररक्षण के दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के अंगूठे में चोट लगी। बांग्लादेश तीन मैच की सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा है।

Bangladesh vs India ODI 2022: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को यहां बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान कैच लेने का प्रयास करते हुए बाएं अंगूठे में चोट लगने के बाद स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया। दूसरी स्लिप में क्षेत्ररक्षण कर रहे रोहित ने मोहम्मद सिराज के पारी के दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर अनामुल हक का कैच छोड़ा।

Update: India Captain Rohit Sharma suffered a blow to his thumb while fielding in the 2nd ODI. The BCCI Medical Team assessed him. He has now gone for scans. pic.twitter.com/LHysrbDiKw

इस दौरान गेंद लगने से उनके बाएं हाथ से खून निकलने लगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने ट्वीट किया, ‘‘दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में क्षेत्ररक्षण के दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के अंगूठे में चोट लगी। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनका आकलन कर रही है। उन्हें स्कैन के लिए ले जाया गया है।’’ पहला एकदिवसीय मुकाबला एक विकेट से जीतकर बांग्लादेश तीन मैच की सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा है।

A look at our Playing XI for the 2nd ODI.



Kuldeep Sen complained of back stiffness following the first ODI on Sunday. The BCCI Medical Team assessed him and has advised him rest. He was not available for selection for the 2nd ODI.#BANvINDpic.twitter.com/XhQxlQ6aMZ