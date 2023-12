BAN vs NZ: दुनिया के 11वें और बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी, लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं, देखें सूची में कौन-कौन शामिल

Highlights रहीम टेस्ट में गेंद संभालते हुए आउट होने वाले आठवें बल्लेबाज हैं। पुरुष क्रिकेट में कुल मिलाकर 11वें बल्लेबाज हैं। बायें हाथ के स्पिनर मिचेल सेंटनेर, ग्लेन फिलिप्स और ऐजाज पटेल के दो-दो विकेट लिए।

BAN vs NZ: बांग्लादेश के बल्लेबाज मुश्फिकुर रहीम बुधवार को ढाका में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन गेंद संभालने के कारण आउट हो गए। रहीम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंद संभालने के कारण आउट होने वाले पहले बांग्लादेशी व्यक्ति बने। दुनिया के 11वें खिलाड़ी हैं।

R. Endean vs🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

A. Hilditch vs 🇵🇰

M. Khan vs 🇦🇺

D Haynes vs 🇮🇳

M. Amarnath vs 🇦🇺

G. Gooch vs 🇦🇺

D. Cullinan vs🌴

S. Waugh vs 🇮🇳

M. Vaughan vs 🇮🇳

C. Chibhabha vs 🇦🇫



Mushfiqur Rahim becomes the 11th player in Tests to be dismissed for handling the ball #BANvsNZpic.twitter.com/xDQlcXYpxh — Sportstar (@sportstarweb) December 6, 2023

पहली पारी के 41वें ओवर में आउट हुए। 35 रन पर बल्लेबाजी करते हुए मुश्फिकुर ने तेज गेंदबाज काइल जैमीसन की गेंद का बचाव किया और गेंद को अपने दाहिने हाथ से छू लिया क्योंकि वह स्टंप्स के पार उछल गई थी। रहीम टेस्ट में गेंद संभालते हुए आउट होने वाले आठवें बल्लेबाज हैं और पुरुष क्रिकेट में कुल मिलाकर 11वें बल्लेबाज हैं।

How Mushfiqur Rahim became only the second batter in Men's Tests to be dismissed in this rare manner 👇#WTC25 | #BANvNZhttps://t.co/VkPyXk37Dr — ICC (@ICC) December 6, 2023

बायें हाथ के स्पिनर मिचेल सेंटनेर, ग्लेन फिलिप्स और ऐजाज पटेल के दो-दो विकेट की मदद से न्यूजीलैंड ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन बुधवार को बांग्लादेश के 7 विकेट 135 रन पर निकाल दिए। पहला टेस्ट जीतने वाली बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने शुरू ही से दबाव बनाते हुए पहले सात ओवर में सिर्फ आठ रन दिये।

बांग्लादेश की पारी का पहला चौका आठवें ओवर में जाहिर हसन ने पटेल की गेंद पर लगाया। जाकिर (आठ) को सेंटनेर ने मिड आन पर लपकवाया। अगले ओवर में पटेल ने महमूदुल हसन (14) को पवेलियन भेजा । मोमिनुल हक (पांच) को पटेल ने विकेट के पीछे लपकवाया।

वहीं पहले मैच में शतक बनाने वाले कप्तान नजमुल हुसैन शंटो ने सेंटनेर की गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाने के प्रयास में अपना विकेट गंवा दिया । मैदानी अंपायरों ने अपील खारिज कर दी जिसके बाद न्यूजीलैंड ने रिव्यू लिया और बल्लेबाज को आउट करार दिया गया।