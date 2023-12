BAN vs NZ, 2nd Test: खेल बारिश की भेंट चढ़ा,  दूसरे दिन एक भी गेंद नहीं डाला जा सका

Highlights कीवी टीम का बुरा हाल है और 55 रन पर 5 विकेट निकल गए। बांग्लादेश की टीम ने पहली पारी में 172 रन बनाए। शुक्रवार को मैच जल्दी शुरू करने का भी फैसला किया।

BAN vs NZ, 2nd Test: बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है। बारिश के कारण दूसरे दिन एक भी गेंद नहीं डाला जा सका। सीरीज में बांग्लादेश 1-0 से आगे है। अंतिम टेस्ट खेला जा रहा है। बांग्लादेश की टीम ने पहली पारी में 172 रन बनाए। जवाब में कीवी टीम का बुरा हाल है और 55 रन पर 5 विकेट निकल गए।

No play in Mirpur due to rain 🌧️



Day 2 of the #BANvNZ Test is washed out without a ball bowled.#WTC25 | 📝: https://t.co/2WNL16zdGfpic.twitter.com/PPdEeJeBjy — ICC (@ICC) December 7, 2023

मैच के पहले दिन बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 172 रन पर आउट हो गई थी लेकिन मेजबान टीम ने वापसी करते हुए न्यूजीलैंड का स्कोर पांच विकेट पर 55 रन करके अपना पलड़ा भारी रखा। लगातार बारिश के कारण मैच अधिकारियों ने दिन का खेल रद्द करने का फैसला किया और साथ ही शुक्रवार को मैच जल्दी शुरू करने का भी फैसला किया।

New Zealand to resume their first innings on day two in Mirpur at 55/5 in a clash that could have major ramifications on the #WTC25 standings.#BANvNZ 📝: https://t.co/2WNL16yFQHpic.twitter.com/8Hk4OZGrfY — ICC (@ICC) December 7, 2023

A tough outing for batters as 15 wickets fell on the opening day in Mirpur!#WTC25 | #BANvNZ 📝: https://t.co/2WNL16zdGfpic.twitter.com/1gcEz5o4UH — ICC (@ICC) December 6, 2023

न्यूजीलैंड की टीम अब भी बांग्लादेश से 117 रन पीछे है जबकि उसके पांच विकेट बाकी हैं। डेरिल मिशेल 12 जबकि ग्लेन फिलिप्स पांच रन बनाकर खेल रहे हैं। बांग्लादेश ने दो टेस्ट की श्रृंखला का पहला मैच 150 रन से जीता था और उसके पास न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार टेस्ट श्रृंखला जीतकर इतिहास रचने का मौका है।