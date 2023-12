BAN vs NZ, 2nd Test: दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश 30 रन आगे, न्यूजीलैंड की टीम 180 रन पर आउट, फिलिप्स की कमाल की पारी, 87 रन, 72 गेंद और 13 चौके और छक्के

Highlights ग्लेन फिलिप्स की 72 गेंद में 87 रन की आक्रामक बल्लेबाजी की। आठ रन की मामूली बढ़त लेने में सफल रहा। न्यूजीलैंड की पहली पारी चाय के विश्राम से ठीक पहले 180 रन पर सिमट गयी।

BAN vs NZ, 2nd Test: न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज हो रहा है। दो मैचों की सीरीज के आखिरी टेस्ट के तीसरे दिन बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 38 रन पर दो विकेट खोकर 30 रन की बढ़त बना ली है। बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल नहीं हुआ था। तीसरे दिन भी खेल जल्दी ही खत्म हो गया।

ग्लेन फिलिप्स की 72 गेंद में 87 रन की आक्रामक बल्लेबाजी की। 9 चौके और 4 छक्के मारे। न्यूजीलैंड दो मैचों की सीरीज के आखिरी टेस्ट के तीसरे दिन बांग्लादेश के खिलाफ पहली पारी में शुक्रवार को आठ रन की मामूली बढ़त लेने में सफल रहा। बारिश से प्रभावित इस मैच में बांग्लादेश के 172 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की पहली पारी चाय के विश्राम से ठीक पहले 180 रन पर सिमट गयी।

Bad light has stopped play in Dhaka with Bangladesh two down in the second innings.#WTC25 | #BANvNZ | https://t.co/7jGR95L8ZVpic.twitter.com/VbKHaYeTY8 — ICC (@ICC) December 8, 2023

ऑफ स्पिनर मेहदी हसन और बाएं हाथ के स्पिनर तैजुल इस्लाम ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि तेज गेंदबाज शोरफुल इस्लाम और ऑफ स्पिनर नईम हसन ने दो-दो विकेट चटकाये। मैच का दूसरा दिन पूरी तरह से बारिश की भेंट चढ़ गया था। न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन की शुरुआत पांच विकेट पर 55 रन से आगे से की।

A slender lead for New Zealand as Bangladesh return the favour and bowl them out for a low total.#WTC25 | #BANvNZ | 📝: https://t.co/7jGR95KBanpic.twitter.com/K8dT4QwBMd — ICC (@ICC) December 8, 2023

फिलिप्स ने सीमित ओवर प्रारूप की शैली में बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी में चार चौके और इतने ही छक्के लगाये। उन्होंने खास कर हसन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और शुरुआती तीन ओवरों में तीन चौके और एक छक्का लगाकर दबाव को कम किया।

फिलिप्स ने इस दौरान डेरिल मिचेल (18) के साथ 49 और काइल जैमीसन (20) के साथ 55 रन की साझेदारी कर टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। बांग्लादेश ने दो टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 150 रन से जीता था और उसके पास न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रचने का मौका है।