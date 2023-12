BAN vs NZ, 2nd Test: बांग्लादेश 172 पर आउट, पहले दिन गिरे 15 विकेट, 55 पर 5 विकेट गंवाकर मुश्किल में न्यूजीलैंड, जानें अपडेट

Highlights बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 67 ओवर में 172 रन पर सिमट गई। जवाब में कीवी टीम मुश्किल हालात में है। 55 रन पर 5 विकेट गिर गए हैं।

BAN vs NZ, 2nd Test: बांग्लादेश की टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड टीम की हालत खराब है। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 67 ओवर में 172 रन पर सिमट गई। जवाब में कीवी टीम मुश्किल हालात में है। 55 रन पर 5 विकेट गिर गए हैं। कीवी टीम अभी भी 117 रन पीछे है और 5 विकेट शेष है। पहले दिन 15 विकेट गिरे।

शुरुआती दिन में 15 विकेट गिरने के बाद बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में स्थिति मजबूत कर ली है। मीरपुर के शेरे बांग्ला स्टेडियम में बांग्लादेश को 172 रनों पर समेटने के बाद न्यूजीलैंड मुकाबले में आगे दिख रहा था, लेकिन शाम होते-होते कीवी टीम पिछड़ गई।

