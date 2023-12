BAN vs NZ, 1st Test: बांग्लादेश की न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक जीत, 150 रन से हराया, ताइजुल ने लिए 10 विकेट

Highlights ताइजुल इस्लाम ने अपने करियर में दूसरी बार मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा किया जिससे बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में शनिवार को यहां 150 रन से करारी शिकस्त दी इजुल ने पहली पारी में 109 रन देकर चार और दूसरी पारी में 75 रन देकर 6 विकेट लिए

सिलहट: बाएं हाथ के स्पिनर ताइजुल इस्लाम ने अपने करियर में दूसरी बार मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा किया, जिससे बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में शनिवार को यहां 150 रन से करारी शिकस्त दी। ताइजुल ने पहली पारी में 109 रन देकर चार और दूसरी पारी में 75 रन देकर 6 विकेट लिए।

Bangladesh added 12 crucial points to their #WTC25 tally as they secured a historic win against New Zealand ✨#BANvNZ | More 👇https://t.co/UK2LWwkTBd