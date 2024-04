BANW vs INDW Score 2024: सीरीज में 1-0 से आगे टीम इंडिया, भारत ने दूसरे मैच में बांग्लादेश को 119 रन पर समेटा

Highlights BANW vs INDW Score 2024: बैकवर्ड स्क्वेयर लेग में चौका लगाया। BANW vs INDW Score 2024: 11 रन बनने के बाद अनुभवी स्पिनर दीप्ति ने अख्तर को पवेलियन भेजा। BANW vs INDW Score 2024: स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में डीप में रेणुका को कैच दे बैठी।

Bangladesh Women vs India Women, 2nd T20I Live Cricket Score 2024: बायें हाथ की स्पिनर राधा यादव के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय गेंदबाजों ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में बांग्लादेश को 119 रन पर समेट दिया । राधा ने 19 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि दीप्ति शर्मा और श्रेयांका पाटिल को दो दो विकेट मिले। बांग्लादेश के लिये सलामी बल्लेबाज मुर्शिदा खातून ने सर्वाधिक 46 रन बनाये। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की दिलारा अख्तर ने रेणुका सिंह को पारी की दूसरी ही गेंद पर मिडविकेट में चौका लगाया।

इसके बाद बैकवर्ड स्क्वेयर लेग में चौका लगाया। पहले ओवर में 11 रन बनने के बाद अनुभवी स्पिनर दीप्ति ने अख्तर को पवेलियन भेजा। वह स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में डीप में रेणुका को कैच दे बैठी। मुर्शिदा खातून ने भी उन्हें मिड आफ पर चौका लगाया । भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रेणुका की गेंद पर मुर्शिदा को छह के स्कोर पर जीवनदान दिया।

तीसरे नंबर पर उतरी शोभना मोस्तारी ने रेणुका को बैकवर्ड प्वाइंट पर चौका जड़कर खाता खोला। दीप्ति ने अगले ओवर में तीन ही रन दिये और दूसरे छोर से रेणुका की जगह पूजा वस्त्राकर गेंदबाजी के लिये आई । मोस्तारी ने उन्हें आते ही दो चौके लगाये । आफ स्पिनर श्रेयांका पाटिल ने पहले ही ओवर में मोस्तारी को आउट किया।

आठवें ओवर में आई राधा ने बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना और फाहिमा खातून को लगातार दो गेंदों पर चलता किया। वह हालांकि हैट्रिक नहीं लगा सकी और सुल्ताना खातून ने उन्हें चौका जड़ा । दीप्ति ने रितु मोनी को दूसरा शिकार बनाया जबकि राधा ने राबिया खान को आउट किया। भारत सीरीज में 1 . 0 से आगे है।