Babar Azam steps down: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम विश्व कप में टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बड़ा फैसला किया है। विश्व कप में खराब प्रदर्शन के बाद आजम ने सभी प्रारूपों से पाकिस्तान की कप्तानी छोड़ दी है। सोमवार को लाहौर पहुंचे और पीसीबी प्रमुख से मिले।

पाकिस्तान को लीग चरण के नौ मैच में से पांच मैच में हार का सामना करना पड़ा था और वह सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाया था। बाबर को पहली बार 2019 में सीमित ओवरों की टीम का कप्तान बनाया गया था जबकि 2021 में उन्होंने टेस्ट टीम की कप्तानी भी संभाल ली थी।

