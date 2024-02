Australia Women vs South Africa Women 2024: महिला टेस्ट इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक, रोल्टन रिकॉर्ड टूटा, 248 गेंद में ठोक दिया 200 रन, चौके और छक्के उड़ाए

Highlights दक्षिण अफ्रीका अब भी पहली पारी के आधार पर 432 रन से पिछड़ रहा है। बाइस साल की अनाबेल 256 गेंद में 210 रन बनाकर आउट हुईं। नौ विकेट पर 575 रन बनाकर घोषित की।

Australia Women vs South Africa Women, Only Test 2024: ऑस्ट्रेलिया की अनाबेल सदरलैंड ने शुक्रवार को महिला टेस्ट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ा जब उन्होंने यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन 248 गेंद में यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले सबसे तेज दोहरे शतक का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की ही केरेन रोल्टन के नाम था जिन्होंने 2001 में लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ 306 गेंद में दोहरा शतक पूरा किया था। बाइस साल की अनाबेल 256 गेंद में 210 रन बनाकर आउट हुईं। उनके दोहरे शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी नौ विकेट पर 575 रन बनाकर घोषित की जो महिला टेस्ट क्रिकेट में किसी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 76 रन पर ढेर हो गई थी और दूसरी पारी में भी उसने दिन का खेल खत्म होने तक 67 रन पर तीन विकेट गंवा दिए हैं। दक्षिण अफ्रीका अब भी पहली पारी के आधार पर 432 रन से पिछड़ रहा है।

अनाबेल हालांकि एलिस पैरी के 2017 में बनाए नाबाद 213 के ऑस्ट्रेलिया की ओर से सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर के रिकॉर्ड को तोड़ने से चार रन से चूक गईं। छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी अनाबेल ने शुरुआती 35 गेंद में सिर्फ सात रन बनाए लेकिन लय में आने के बाद दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को निशाना बनाते हुए 27 चौके और दो छक्के मारे। महिला टेस्ट क्रिकेट में अनाबेल से बड़ी व्यक्तिगत पारियां पाकिस्तान की किरण बलूच (242), भारत की मिताली राज (214) और एलिस ने ही खेली हैं।

अनाबेल साथ ही दोहरा शतक जड़ने वाली ऑस्ट्रेलिया की सबसे युवा खिलाड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे युवा बल्लेबाजी बनीं। वह दोहरा शतक जड़ने वाली दुनिया की नौवीं बल्लेबाज हैं। अनाबेल ने 149 गेंद में शतक जड़ा था और किसी महिला बल्लेबाज के सबसे तेज शतक के अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी करने से एक गेंद से चूक गईं।