Aus vs SA 2022: दक्षिण अफ्रीका को पारी और 182 रन से करारी शिकस्त देकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा, विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के करीब पहुंचा ऑस्ट्रेलिया

Highlights डेविड वार्नर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। पैट कमिंस की टीम ने टेस्ट के चौथे दिन पारी और 182 रन की जीत दर्ज की। विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में शीर्ष पर अपनी बढ़त को मजबूत कर लिया।

Australia vs South Africa, 2nd Test 2022: ऑस्ट्रेलिया विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के करीब पहुंच गया है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलेगा। मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट में प्रोटियाज पर पारी से जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी डेविड वार्नर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

पैट कमिंस की टीम ने टेस्ट के चौथे दिन पारी और 182 रन की जीत दर्ज की। अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन (3/58) और सीमर स्कॉट बोलैंड (2/49) ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस जीत से ऑस्ट्रेलिया ने प्रोटियाज पर 2-0 से सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली है और विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में शीर्ष पर अपनी बढ़त को मजबूत कर लिया।

More change in the World Test Championship standings following Australia's impressive victory over South Africa 👀#AUSvSA | #WTC23https://t.co/VkEnCgRMRK — ICC (@ICC) December 29, 2022

जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया को 12 अंक मिले। जीत के बाद 78.57% अंक हो गया है। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया अगले साल द ओवल में विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में पहली बार खेलने के लिए तैयार है। इस अवधि में पांच टेस्ट बाकी हैं (एक सिडनी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और चार भारत के खिलाफ)।

Another statement made by Australia in the #WTC23 race 💪



They travel to Sydney with an unassailable 2-0 series lead over South Africa.



They travel to Sydney with an unassailable 2-0 series lead over South Africa.



Scorecard 📝 https://t.co/FKgWE9ksfCpic.twitter.com/ejVw9wxN9F — ICC (@ICC) December 29, 2022

ऑस्ट्रेलिया अब चार जनवरी से सिडनी में होने वाले तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में जीत दर्ज करके श्रृंखला में क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगा। दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में 385 रन से पिछड़ने के बाद दूसरी पारी में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया और उसकी पूरी टीम 204 रन पर आउट हो गई।

तेंबा बावुमा ने दक्षिण अफ्रीका की तरफ से दूसरी पारी में सर्वाधिक 65 रन बनाए लेकिन इस बीच उनके कारण दो खिलाड़ियों को रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2005-06 के बाद पहली बार घरेलू श्रृंखला जीती है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया में तीन टेस्ट सीरीज जीती थी।

Just two wickets required at the MCG!



Australia are closing in on 12 #WTC23 points and a 2-0 series lead 👀



Watch #AUSvSA LIVE on https://t.co/CPDKNxpgZ3 (in select regions) 📺#WTC23 |📝 https://t.co/FKgWE9ksfCpic.twitter.com/uZcUtQEryc — ICC (@ICC) December 29, 2022

दक्षिण अफ्रीका ने एक विकेट पर 15 रन से आगे खेलते हुए सुबह के सत्र में तीन विकेट गंवाए। उंगली में चोट से उबर रहे मिशेल स्टार्क ने सारेल एरवी (21) को तेज यार्कर पर पगबाधा आउट करके ऑस्ट्रेलिया को सुबह पहली सफलता दिलाई, जिससे स्कोर दो विकेट पर 47 रन हो गया।

इसके 10 रन बाद तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड ने थ्यूनिस डी ब्रुइन (28) को दूसरी स्लिप में कैच कराया जबकि खाया जोंडो (एक) के रन आउट होने से स्कोर चार विकेट पर 65 रन हो गया। बावुमा और काइल वेरिन (33) ने पांचवें विकेट के लिए 63 रन जोड़े। बोलैंड (49 रन देकर दो) ने लंच के बाद चौथे ओवर में वेरिन को पगबाधा आउट करके यह साझेदारी तोड़ी।

पहली पारी में अर्धशतक जड़ने वाले मार्को जेनसन (पांच) को लियोन ने पगबाधा आउट किया। बावुमा ने केशव महाराज (13) को वापस भेज कर रन आउट कराया। उन्होंने इसके बाद लियोन पर स्लॉग शॉट खेलकर मिड ऑन पर आसान कैच दिया। लियोन ने इसके बाद कैगिसो रबाडा (तीन) के रूप में अपना तीसरा विकेट लिया।

एनरिक नोर्किया (नाबाद आठ) और लुंगी एनगिडी (19) ने अंतिम विकेट के लिए 27 रन जोड़कर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया। मध्यम गति के गेंदबाज कैमरन ग्रीन के पांच विकेट की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में 189 रन पर समेट दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने इसके जवाब में सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर के 200 रन और एलेक्स कैरी के 111 रन की मदद से अपनी पहली पारी आठ नौ विकेट 575 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी।