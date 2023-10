Australia vs Netherlands, World Cup 2023: रोहित और डिविलियर्स से आगे निकले वार्नर, 6 विश्व कप शतक के साथ सचिन तेंदुलकर क्लब में शामिल, देखें रिकॉर्ड लिस्ट

Highlights मैच बुधवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हो रहा है। सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने सफलता का श्रेय आईपीएल को दिया। पाकिस्तान के खिलाफ 124 गेंद पर 163 रन बनाए थे।

Australia vs Netherlands, World Cup 2023: ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 का मैच बुधवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हो रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और टीम के ओपनर डेविड वार्नर ने लगातार दूसरे मैच में शतक ठोक दिया। 93 गेंद में 104 रन की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 3 छक्के शामिल हैं।

David Warner is inevitable 💯 Back-to-back centuries for the Australian opener 👏@mastercardindia Milestones 🏏#CWC23 #AUSvNEDpic.twitter.com/sr4Sn9xHPi