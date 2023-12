AUS vs PAK, 1st Test: ऑस्ट्रेलियाई टीम में डेविड वार्नर, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से टेस्ट क्रिकेट को कहेंगे अलविदा!, जानें सभी रिकॉर्ड

Highlights 14-19 दिसंबर तक पर्थ में टेस्ट मैच खेला जाएगा। 37 वर्षीय सलामी बल्लेबाज को अंतिम पारी खेलेंगे। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) से संभावित विदाई का मौका दिया गया है।

AUS vs PAK, 1st Test: डेविड वार्नर को पाकिस्तान के खिलाफ तीन घरेलू टेस्ट मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम में शामिल किया गया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) से संभावित विदाई का मौका दिया गया है। 37 वर्षीय सलामी बल्लेबाज को अंतिम पारी खेलेंगे। 14-19 दिसंबर तक पर्थ में टेस्ट मैच खेला जाएगा।

यदि वह बॉक्सिंग डे पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए अपनी जगह बनाए रखते हैं, तो वार्नर 3 से 7 जनवरी तक सिडनी में अपने घरेलू मैदान पर भी विदाई ले सकते हैं। वार्नर का हालिया टेस्ट फॉर्म मिश्रित रहा है और 2019 की गर्मियों के बाद से टेस्ट मैचों में उनका औसत 28 का रहा है, जब उन्होंने एडिलेड में पाकिस्तान के खिलाफ तिहरा शतक बनाया था।

